影／美軍菲律賓建基地台灣出錢？國民黨團批不尊重台灣主權

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨立院團書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（左）、立委賴士葆（右），上午在黨團舉行「掏空家產 為『菲』作嫁」記者會。指美國提出要求台灣承擔部分軍費並充當美軍基地的提議，國民黨團認為這不尊重台灣主權。記者黃義書／攝影
國民黨立院團書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥（左）、立委賴士葆（右），上午在黨團舉行「掏空家產 為『菲』作嫁」記者會。指美國提出要求台灣承擔部分軍費並充當美軍基地的提議，國民黨團認為這不尊重台灣主權。記者黃義書／攝影

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委賴士葆，上午在黨團舉行「掏空家產 為『菲』作嫁」記者會。指美國提出要求台灣承擔部分軍費並充當美軍基地的提議，國民黨團認為這不尊重台灣主權。

林沛祥表示，美國國會美中經濟與安全委員會，竟然提出完全不尊重台灣主權的建議。要台灣掏出自己的國防預算，替鄰近國家（菲律賓），替美軍來建軍事基地，而這筆錢要台灣政府出，這筆錢被包裝成印太後勤強化計畫2026至2030。台灣簽了錢進了美國國防部的戶頭之後，台灣無權過問、不知道要花在哪裡，更沒有拒絕權。

林沛祥強調這不叫軍售，這叫中華民國去簽一張用途不明的空白支票。請問有哪一個正常國家會接受？有哪一個有尊嚴的政府會點頭？有那一個敢負責任的行政部門能夠承諾？請問賴清德總統 把台灣的國防預算當成是美國全世界軍事基地的補助金，是要台灣破產？還是要台灣滅亡？

國民黨立院團書記長羅智強（右）與首席副書記長林沛祥（左），上午在黨團舉行「掏空家產 為『菲』作嫁」記者會。林沛祥批評表示，台灣買武器就算了，結果現在連別國的軍事基地，也要台灣付錢，把台灣當作一個無底洞的金主。記者黃義書／攝影
國民黨立院團書記長羅智強（右）與首席副書記長林沛祥（左），上午在黨團舉行「掏空家產 為『菲』作嫁」記者會。林沛祥批評表示，台灣買武器就算了，結果現在連別國的軍事基地，也要台灣付錢，把台灣當作一個無底洞的金主。記者黃義書／攝影

