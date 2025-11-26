影／美軍菲律賓建基地台灣出錢？國民黨團批不尊重台灣主權

國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委賴士葆，上午在黨團舉行「掏空家產 為『菲』作嫁」記者會。指美國提出要求台灣承擔部分軍費並充當美軍基地的提議，國民黨團認為這不尊重台灣主權。

林沛祥表示，美國國會美中經濟與安全委員會，竟然提出完全不尊重台灣主權的建議。要台灣掏出自己的國防預算，替鄰近國家（菲律賓），替美軍來建軍事基地，而這筆錢要台灣政府出，這筆錢被包裝成印太後勤強化計畫2026至2030。台灣簽了錢進了美國國防部的戶頭之後，台灣無權過問、不知道要花在哪裡，更沒有拒絕權。