國防預算將占總預算一半 徐巧芯：要變戰爭國家嗎？

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算，引發各界討論。國民黨立委徐巧芯質疑，加上明年國防預算簡直天價，若照民進黨立委所說分7年計算，那每年國防預算已接近GDP的5%，已占總預算一半，現在要變戰爭國家？與其花大錢，不如提升軍人待遇，請行政院先依法執行立院通過的為軍人加薪條例。

美國華盛頓郵報25日刊登賴總統的投書，賴總統在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，預計將在明年占台灣GDP的3.3%，2030年達到GDP的5%，政府還將提出歷史性的400億美元的補充國防預算，不只會資助對美新的軍購，也會大幅加強台灣的不對稱作戰能力。

徐巧芯批評，賴政府國防預算要增加400億美元，以明年度原本國防預算9500億元來看，加上這1.25兆元，簡直是天價。9500億元已占台灣GDP的3.32%，若如民進黨立委王定宇所說，把特別預算分7年加入，那每年國防預算已接近GDP的5%，等於整體預算中，國防預算就占一半，這將擠壓其它預算，使福利、教育、民生等預算都沒辦法得到財源。

徐巧芯指出，兩岸現在被民進黨搞得很糟，台灣當然需要自我防衛，她不反對提升國防預算，但占一半是要變戰爭國家嗎？況且武器也還沒來，還是不符合實際需求，賴總統喊這麼多經費，也不見細節，而光就預算規模增長規模及速度，就占總預算一半。

徐巧芯表示，賴總統要不要跟國內說明？這樣對得起台灣人民嗎？如果國防預算能如此大幅提升，那國家應該優先重視軍人，否則發生戰爭誰來操作？應同比例提高軍人待遇及福利，與其花大錢、砸大錢購買軍武，讓更多人願意從軍，這才是政府要做的事。

徐巧芯還批，行政院不願意依法行政，執行立法院已經三讀通過的軍人待遇條例，以等待釋憲為由不去執行；請行政院先執行軍人加薪的相關條例，好好照顧軍警消，立法院再來逐案預算的審查。