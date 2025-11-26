拒吃黑箱國防特別預算 藍委：堅持軍人加薪依法編列

賴清德總統投書「華盛頓郵報」，指台灣要增加國防特別預算400億美元；此前，美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）也建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。有藍委斥，賴清德用美國壓力逼台灣內部埋單，他也再次堅定軍人加薪預算必須編列，「國防預算好好編，我們好好看」。

台美關稅談判揭曉前夕，賴總統25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書華盛頓郵報，強調我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。

國民黨立委賴士葆說，賴清德總統投書「華盛頓郵報」，指台灣要增加國防特別預算400億美元，約合新台幣1.25兆。賴總統投書當中也提到，中國大陸的力量對於第一島鏈的威脅非常大，在此大帽底下，等於我方被要求投資在第一島鏈的非武器設施，賴總統是否要說清楚，投書中提到的400億美元有無包括這些？是外加的還是內含的？

賴士葆表示，賴總統有必要說清楚，為何現在急於宣布，美國至今沒有承諾賣我方武器，若美方承諾賣F-35，增加台灣的防空力量，台灣民眾或許會埋單，現在完全沒有。如此無法認同。

另有不具名藍委表示，賴清德用美國壓力逼台灣內部埋單，以為美國的壓力可以讓台灣政界的人全部屈服，這是權力的傲慢，不懂賴總統到底是美國還是中華民國的總統，或單純是美國軍火商掮客。關於賴總統提的400億美元國防特別預算，這必須要先合理，他舉例2019年買的66架F-16至今仍未交貨，只要是國會議員都要質疑，他不反對國防，但不能開空頭支票叫對方隨便亂填。他很難不懷疑中間無蹊蹺。

該藍委也說，關於年度總預算裡的國防預算，「他們好好編，我們好好看，但要編之前，有些東西（指軍人加薪）依法通過的還是要編」。預算亂花亂編是一回事，不依法行政是另一回事。民進黨現在就是要硬幹，國民黨團現在一定要堅定立場，因為逼他們沒有選擇，今天不是黨團硬是要求，而是合理要求，民進黨做出來的完全不合理，黨團要怎麼緩和？中間完全沒有溝通，完全硬推，「我們當然不能吃下來」。