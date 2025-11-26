賴總統投書談強化國防 美退將：值得美國全力支持

快訊

中央社／ 台北26日綜合外電報導

總統賴清德投書美國重要媒體「華盛頓郵報」，向全球闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略4大重點方向。美國前官員與退役將領分別讚賴總統的行動「朝著正確的方向大步前進」及「值得美國的全力支持」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天刊出賴總統以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defensespending to protect our democracy）為題的投書。

賴總統在投書中先是感謝美國總統川普（DonaldTrump），說由於川普政府採取「以實力帶來和平」的政策，使得國際社會更加安全。

賴總統接著指出，台灣同樣致力確保印太安全，儘管解放軍在台灣周邊的侵擾行為創下紀錄，「台灣依然堅定，以果決態度面對威脅與挑戰」。總統文中也提到，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾。

針對賴總統這篇投書，曾於2019年至2021年、川普第一任期間擔任國家安全顧問的歐布萊恩（RobertO'Brien）在社群平台X發文說：「這對台灣（中華民國）來說是重大勝利，對川普總統也是一項勝利。」

他在貼文中說，「因為自2017年以來，川普總統一直強調中共對台威脅，並呼籲台灣採取適當措施自我防衛，而中華民國賴總統正朝著正確的方向大步前進。」

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也在X發文指出，賴總統寫了精彩的文章也提出很棒的規畫，堪稱一項真正的「實力帶來和平」的倡議，包含400億美元的現代化基金、整合式防空與反飛彈系統（台灣之盾），以及全社會韌性強化措施。

他肯定地說：「這項努力值得美國的全力支持」。

美國聯邦眾議院外交委員會也在X平台轉發投書並發文寫道，賴總統提的國防預算對台灣自身防衛及整個印太地區的安全來說，「是一項重大進展」。這項方案進一步展現台灣是關鍵夥伴，願意投入可觀資源以擊退區域內的敵手。

美國 川普

相關新聞

顧立雄：1.25兆特別預算三目標 台灣之盾、AI戰場決策、非紅供應鏈

賴總統召開國安高層會議，正式推出已經醞釀多時的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」總金額將達1.25兆元。國防部長顧立雄...

致詞全文曝光！8年投入1.25兆因應中國威脅 賴清德總統三目標建構永久捍衛戰力

為了因應中國對台威脅，賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會宣布，國防部已完...

全文曝光／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

台美關稅談判揭曉前夕，賴清德總統25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書「華盛頓郵報」，強調我政府會持續提升...

菲境內美軍基地升級要台灣埋單 羅智強：賴總統天價軍費買到喪權辱國

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團...

最大軍事投資！賴總統投書華郵感謝川普 承諾國防預算增至GDP 5%

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書，賴總統在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」...

8年投入1.25兆國防預算受美國施壓？賴總統：壓力來自中國

賴清德總統今宣布，預計在未來八年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。被問及這筆國...

