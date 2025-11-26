快訊

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

台積電怒告羅唯仁 童子賢分析：牽涉跨國智財權及司法權相當困難

菲境內美軍基地升級要台灣埋單 羅智強：賴總統天價軍費買到喪權辱國

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長羅智強斥，賴清德總統花天價軍費，買到喪權辱國；黨團首席副書記長林沛祥說，任何國際協議都必須依「條約締結法」 送立法院審查，絕不能被行政部門偷偷繞過。記者屈彥辰／攝影
美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長羅智強斥，賴清德總統花天價軍費，買到喪權辱國；黨團首席副書記長林沛祥說，任何國際協議都必須依「條約締結法」 送立法院審查，絕不能被行政部門偷偷繞過。記者屈彥辰／攝影

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長羅智強斥，賴清德總統花天價軍費，買到喪權辱國；黨團首席副書記長林沛祥說，任何國際協議都必須依「條約締結法」 送立法院審查，絕不能被行政部門偷偷繞過，中華民國願合作，但不會為美軍或他國軍事基地埋單。

USCC近期在「2025年致國會年度報告」（2025 Annual Report to Congress）中，建議美國國會指示國務院透過海外軍售（Foreign Military Sales）案，讓台灣以非武器支援服務的形式，資助美軍在菲基地升級。

國民黨團今舉行記者會。國民黨立委賴士葆說，日前他在立院外交及國防委員會問外交部次長，關於協助菲國境內美軍基地升級一事，外交部次長也證明此事，就是USCC指示美國國務院跟台灣合作，開啟一項FMS案件，就是對外軍售非武器類支援服務，美軍在第一島鏈各諸島，從日本西南以下，包括菲律賓等，所有非軍事設施及維護等由台灣埋單，不知道金額多少，台灣當「盤仔」當過頭。

林沛祥表示，這不是合作，這是把台灣當冤大頭，叫中華民國去簽一張用途不明的空白支票，請問哪個有尊嚴、正常國家會接受？美國跟菲律賓有EDCA，美軍可以用9座基地，美國去年才大規模升級跑道、機庫等，台灣跟美國沒有簽EDCA，台灣跟菲律賓沒有任何防衛協議，美國卻要求我方用稅金補貼，把台灣當提款機，外交部卻說「可以討論」。

林沛祥指出，國民黨團必須痛斥，中華民國什麼時候淪落到聽到荒謬要求，還要討論的地步？哪個政府敢這樣出賣國家尊嚴？賴總統把台灣的國防預算當成是美國全世界軍事基地的補助金，這是要台灣破產還是要台灣滅亡？台灣要一路加碼，養美國的印太戰略嗎？連別國的軍事基地都要台灣付錢，這根本不是盟友，而是把台灣當作無底洞的金主。

林沛祥說，黨團立場清楚，台灣的國防預算是來保護台灣，而不是保護別國，民進黨政府沉默就是同意，不拒絕就是默許，不說明就是欺騙人民，要求民進黨政府立即回答，是否跟美方討論過、是否有行政前置作業正在進行、是否在密室裡原則同意。民進黨政府黑箱，台灣不是殖民地，任何國際協議都必須依「條約締結法」 送立法院審查，絕不能被行政部門偷偷繞過，中華民國願意合作，但絕不會為美軍或他國軍事基地埋單。

羅智強說，10年前國民黨執政時，不會有人認為兩岸有戰爭、台灣有安全疑慮，當時國防預算一年是3000億，中共的軍機不敢越過海峽中線，也不會來圍台軍演，跟美國的關係非常良好。明年國防預算9400億加上賴清德宣布的1.25兆國防特別預算，加起來已是2.2兆。當年3000億守護國家安全，請問賴清德2.2兆買了什麼，海峽中線淪喪，共機艦擾台常態化，動輒圍台軍演，賴總統2.2兆買了喪權辱國。

羅智強批，賴清德不是天天喊窮，中央喊錢不夠？2.2兆的天價軍費花不夠，還要跑去幫其他國家武裝。提醒賴清德、台灣人民，要不要看看烏克蘭今日情況，割地、限武、不能加入北約，28點和平協議就是投降協議，台灣要走這條路嗎？

美國 國防預算 美軍

延伸閱讀

賴清德總統投書華郵提1.25兆追加國防預算 民進黨團支持

月世界垃圾山主謀是民進黨籍里長 羅智強：誰給的膽子？

不甩政院提財劃法修法 羅智強：等新版上路再說

批沈伯洋沒出息 羅智強：欺負陸配弱小 遇獵人卻裝可憐

相關新聞

致詞全文曝光！8年投入1.25兆因應中國威脅 賴清德總統三目標建構永久捍衛戰力

為了因應中國對台威脅，賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會宣布，國防部已完...

全文曝光／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

台美關稅談判揭曉前夕，賴清德總統25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書「華盛頓郵報」，強調我政府會持續提升...

菲境內美軍基地升級要台灣埋單 羅智強：賴總統天價軍費買到喪權辱國

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團...

最大軍事投資！賴總統投書華郵感謝川普 承諾國防預算增至GDP 5%

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德總統的投書，賴總統在文中表達對美國總統川普的感謝，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」...

國防預算將占總預算一半 徐巧芯：要變戰爭國家嗎？

賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算，引發各界討論。國民黨立委徐巧芯質疑，加上明年國防預算...

賴清德投書外媒提1.25兆國防預算 醫引數據提醒「更要靠嘴巴」

賴清德總統投書華盛頓郵報感謝美國總統川普，也將提出400億美元的追加國防預算。時事評論家、醫師沈政男提醒賴政府，別忘了大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。