菲境內美軍基地升級要台灣埋單 羅智強：賴總統天價軍費買到喪權辱國

美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長羅智強斥，賴清德總統花天價軍費，買到喪權辱國；黨團首席副書記長林沛祥說，任何國際協議都必須依「條約締結法」 送立法院審查，絕不能被行政部門偷偷繞過，中華民國願合作，但不會為美軍或他國軍事基地埋單。

USCC近期在「2025年致國會年度報告」（2025 Annual Report to Congress）中，建議美國國會指示國務院透過海外軍售（Foreign Military Sales）案，讓台灣以非武器支援服務的形式，資助美軍在菲基地升級。

國民黨團今舉行記者會。國民黨立委賴士葆說，日前他在立院外交及國防委員會問外交部次長，關於協助菲國境內美軍基地升級一事，外交部次長也證明此事，就是USCC指示美國國務院跟台灣合作，開啟一項FMS案件，就是對外軍售非武器類支援服務，美軍在第一島鏈各諸島，從日本西南以下，包括菲律賓等，所有非軍事設施及維護等由台灣埋單，不知道金額多少，台灣當「盤仔」當過頭。

林沛祥表示，這不是合作，這是把台灣當冤大頭，叫中華民國去簽一張用途不明的空白支票，請問哪個有尊嚴、正常國家會接受？美國跟菲律賓有EDCA，美軍可以用9座基地，美國去年才大規模升級跑道、機庫等，台灣跟美國沒有簽EDCA，台灣跟菲律賓沒有任何防衛協議，美國卻要求我方用稅金補貼，把台灣當提款機，外交部卻說「可以討論」。

林沛祥指出，國民黨團必須痛斥，中華民國什麼時候淪落到聽到荒謬要求，還要討論的地步？哪個政府敢這樣出賣國家尊嚴？賴總統把台灣的國防預算當成是美國全世界軍事基地的補助金，這是要台灣破產還是要台灣滅亡？台灣要一路加碼，養美國的印太戰略嗎？連別國的軍事基地都要台灣付錢，這根本不是盟友，而是把台灣當作無底洞的金主。

林沛祥說，黨團立場清楚，台灣的國防預算是來保護台灣，而不是保護別國，民進黨政府沉默就是同意，不拒絕就是默許，不說明就是欺騙人民，要求民進黨政府立即回答，是否跟美方討論過、是否有行政前置作業正在進行、是否在密室裡原則同意。民進黨政府黑箱，台灣不是殖民地，任何國際協議都必須依「條約締結法」 送立法院審查，絕不能被行政部門偷偷繞過，中華民國願意合作，但絕不會為美軍或他國軍事基地埋單。

羅智強說，10年前國民黨執政時，不會有人認為兩岸有戰爭、台灣有安全疑慮，當時國防預算一年是3000億，中共的軍機不敢越過海峽中線，也不會來圍台軍演，跟美國的關係非常良好。明年國防預算9400億加上賴清德宣布的1.25兆國防特別預算，加起來已是2.2兆。當年3000億守護國家安全，請問賴清德2.2兆買了什麼，海峽中線淪喪，共機艦擾台常態化，動輒圍台軍演，賴總統2.2兆買了喪權辱國。

羅智強批，賴清德不是天天喊窮，中央喊錢不夠？2.2兆的天價軍費花不夠，還要跑去幫其他國家武裝。提醒賴清德、台灣人民，要不要看看烏克蘭今日情況，割地、限武、不能加入北約，28點和平協議就是投降協議，台灣要走這條路嗎？