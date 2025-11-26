賴總統投書外媒提追加國防預算 黃國昌：支持合理增加 強力把關

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統投書華盛頓郵報，台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德主持。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統投書華盛頓郵報，他在文中感謝美國總統川普，未來也將提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨支持合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，未來將會務實理性審查相關預算。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天刊出賴總統以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書，內容提及台灣國防支出預計在明年提升至國內生產毛額（GDP）占比3.3%，必且承諾在2030年前將此基準提高至5%，同時也將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，以凸顯捍衛台灣民主的承諾。

針對賴總統的說法，黃國昌回應，根據我國明年度一般預算，國防經費攀升至9500億元，創下歷史新高，賴政府過去也不斷釋放「要透過特別預算的方式，進一步擴大國防採購相關經費」，然而不管是國人還是立法委員，大家都無法具體得知具體內容。

黃國昌說，沒想到賴總統透過投書美國媒體，宣布我國國防經費要再增加至400億美元，換算成新台幣高達1兆2500億元，對於合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，台灣民眾黨對此表達支持，然而絕對不能架空台灣民主，因此在接下來審議的過程當中，民眾黨將會站在務實理性的態度，強力為人民進行把關。

國防預算 台灣民眾黨 華盛頓郵報

