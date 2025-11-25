陸軍東引指揮部忠義操演 模擬敵情實施目標射擊

快訊

中央社／ 連江縣25日電

陸軍東引地區指揮部今天實施「忠義操演」實彈射擊，模擬敵情威脅與可能行動，運用各種建置武器，對海、空實施目標射擊，展現防衛作戰決心。

陸軍東引地區指揮部今天發布新聞稿指出，今天於防區實施「忠義操演」，依外島防衛作戰任務，模擬敵情威脅與可能的行動，操演以「戰力保存」、「反登陸作戰」、「濱海暨灘岸戰鬥」等階段為主軸，官兵運用各式火砲打擊形成彈幕帶，並運用近程防衛武器、各式步、機槍等，組成交叉火網。

東指部表示，此次操演目的除磨練幹部指揮程序外，更藉由實彈射擊，檢驗兵、火力配置的適切性。

東引地區指揮部指揮官馮少毅透過新聞稿指出，面對當前敵情威脅，將持續秉持「處處皆戰場，時時做訓練」態度，落實各項訓練任務。同時，使全體官兵了解作戰任務，熟悉戰場環境，強化反制作為，並持續運用無人機等新式作戰方式，提升整體戰力，展現國軍「同島一命、寸土不讓」意志。

實彈 陸軍 國軍
