陸軍東引指揮部忠義操演 模擬敵情實施目標射擊

1950年代白色恐怖受難人李友邦遺孀嚴秀峰，1950年2月因蔡孝乾台灣省工作委員會案入獄，嚴秀峰服刑時罹患重病，軍方拒絕按照政府規定負擔嚴秀峰醫藥費與伙食費，任嚴秀峰在醫院自生自滅，將近半個月時間，嚴秀峰無錢吃飯，一天花五毛錢吃兩餐，一個饅頭或一碗白米飯分兩頓吃，一旁戒護軍人都於心不忍，直到台灣省政府介入催討軍方欠款，才解決問題。

2025-11-25 07:00