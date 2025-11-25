賴總統：全球局勢面臨複合式挑戰 台灣須持續發展不對稱戰力

賴清德總統今天主持將官將官晉任授階時表示，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨了複合式的挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，守護區域的和平穩定。

賴總統致詞表示，晉任象徵新的責任與新的起點，更代表國家對各位多年努力的肯定。期盼各位秉持初衷、持續精進，並打破形式主義的框架，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

陸軍少將國防部人次室次長侯嘉倫、總統府侍衛長陳宏詩、陸軍六軍團副指揮官尹昌榮、花防部指揮官黃超政晉任中將。賴總統恭喜四人晉任並表示，各位在「聯兵旅戰術對抗操演」、「戍衛元首安全」、「武器裝備籌獲」、以及「友盟國家軍事交流合作專案」等任務，都充分展現高階將領的專業與格局，表現傑出。

賴總統也恭喜葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥、李有恒、簡朝興九位晉任少將。賴總統說，無論是戰訓整備、基地訓測、國防工程規劃、醫療精進，或是政戰心輔、後勤整補、法制推展，各位都全力以赴，達到提升官兵生活、精進作戰效能、強化國防力量的目標。

賴總統說，各位中將、少將，長年在不同崗位展現專業與擔當，是國軍重要的中堅力量，「你們的領導統御更是推動部隊革新、強化戰力的關鍵」。

賴總統提及，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全都面臨了複合式的挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，守護區域的和平穩定。

賴總統說，近年來國軍陸續籌獲 M1A2T戰車、海馬士遠程多管火箭系統等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。在裝備更新的同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。

賴總統強調，面對敵方在灰色地帶侵擾不斷變化的手段，他期許各位將軍帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。