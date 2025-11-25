總統：未來將引進偵蒐等新興戰力 加速打造台灣之盾

總統賴清德今天主持將官晉任授階致詞表示，近年來，國軍陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓國家的防衛更具深度與韌性。

總統賴清德上午主持中華民國114年12月將官晉任授階典禮，總統宣布，陸軍少將侯嘉倫（國防部人次室次長）、陳宏詩（總統府侍衛長）、尹昌榮（陸軍六軍團副指揮官）、黃超政（花防部指揮官）等4人晉任中將。

陸軍上校葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥等7人晉任陸軍少將；空軍上校李有恒、簡朝興等2人晉任空軍少將。總統表示，13位晉任將官自114年12月1日生效。並向所有榮升的將軍，致上誠摯的祝福；也要向辛勤付出的寶眷，表達深深的謝意。

總統致詞表示，「晉任」象徵新的責任與新的起點，更代表國家對各位多年努力的肯定。期盼將官們秉持初衷、持續精進；並打破形式主義的框架，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

總統分別恭喜侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政等4位晉任中將。在「聯兵旅戰術對抗操演」、「戍衛元首安全」、「武器裝備籌獲」，以及「友盟國家軍事交流合作專案」等任務，都充分展現高階將領的專業與格局。

總統提到，葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、 張博彥、李有恒、簡朝興等9位晉任少將。無論是戰備整備、基地訓測、國防工程規劃、醫療精進，或是政戰心輔、後勤整補、法制推展，都全力以赴，達到提升官兵生活、精進作戰效能、強化國防力量的目標。

總統指出，各位中將、少將長年在不同崗位展現專業與擔當，是國軍重要的中堅力量；領導統御，更是推動部隊革新、強化戰力的關鍵。

總統強調，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全，都面臨了複合式的挑戰。台灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，保護區域的和平穩定。

總統談及，近年來，國軍陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓國家的防衛更具深度與韌性。

總統表示，在裝備更新的同時也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。

總統強調，面對敵方在灰色地帶侵擾不斷變化的手段，期許各位將軍帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。