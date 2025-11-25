11共機5共艦擾台！無人機穿越台日空域 空飄汽球再次現身台海

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦5艘持續出海擾台。其中發現1架無人機沿東岸外海飛行，日本防衛省也通報有1架中共無人機穿越與那國島與台灣之間空域。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨(24)日清晨到今(25)日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有3架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時到下午4時05分止，發現中共戰鬥機、無人機計8架次在台海中線沿線活動。

同時，從昨天上午11時至下午3時05分止，發現中共無人機1架次，進入我防空識別區西南空域活動。

東部外海方面，從昨天下午2時05分至傍晚5時10分止，在東部外海發現共軍艦載直升機及無人機計2架次，在台灣東部外海活動，其中無人機自台灣東北角進入我防空識別區，沿我應變區外圍至東南方空域離開我防空識別區。同一時間，日本防衛省也通報有1架推測為中國大陸製造的無人機，自東海穿越與那國島與台灣之間空域進入太平洋，隨後穿過與國島與台灣之間，最後返回東海。日本航空自衛隊曾出動戰機進行攔截。