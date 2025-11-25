快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

11共機5共艦擾台！無人機穿越台日空域 空飄汽球再次現身台海

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有3架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東部空域活動，其中發現1架無人機沿東岸外海飛行，另外也在台海上空再次偵獲空飄汽球。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有3架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東部空域活動，其中發現1架無人機沿東岸外海飛行，另外也在台海上空再次偵獲空飄汽球。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦5艘持續出海擾台。其中發現1架無人機沿東岸外海飛行，日本防衛省也通報有1架中共無人機穿越與那國島與台灣之間空域。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨(24)日清晨到今(25)日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次，共艦5艘持續在台海周邊活動，其中有3架次共機曾跨越海峽中線進入我西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時到下午4時05分止，發現中共戰鬥機、無人機計8架次在台海中線沿線活動。

同時，從昨天上午11時至下午3時05分止，發現中共無人機1架次，進入我防空識別區西南空域活動。

東部外海方面，從昨天下午2時05分至傍晚5時10分止，在東部外海發現共軍艦載直升機及無人機計2架次，在台灣東部外海活動，其中無人機自台灣東北角進入我防空識別區，沿我應變區外圍至東南方空域離開我防空識別區。同一時間，日本防衛省也通報有1架推測為中國大陸製造的無人機，自東海穿越與那國島與台灣之間空域進入太平洋，隨後穿過與國島與台灣之間，最後返回東海。日本航空自衛隊曾出動戰機進行攔截。

除了無人機外，國防部也通報再次發現中共空飄汽球出現在台海空域。國防部指出，昨天下午4時24分，在基隆西南方107浬處偵獲中共空飄氣球1顆，高度約19000呎，向東北方移動至傍晚5時04分消失。

日本防衛省通報有1架推測為中國大陸製造的無人機，自東海穿越與那國島與台灣之間空域進入太平洋，隨後穿過與國島與台灣之間，最後返回東海。圖／日本防衛省
日本防衛省通報有1架推測為中國大陸製造的無人機，自東海穿越與那國島與台灣之間空域進入太平洋，隨後穿過與國島與台灣之間，最後返回東海。圖／日本防衛省

國防部 中共 日本
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

中共1空飄氣球16機艦擾台 國軍嚴密監控

俄無人機襲擊基輔 住宅大樓受損水電受影響

大亞法說會／電線電纜需求強勁...漆包線已出貨給無人機 正式成為國家隊

政府反無人機系統擬籌建「接管」性能 柏鴻輝：接管要慎重

相關新聞

11共機5共艦擾台！無人機穿越台日空域 空飄汽球再次現身台海

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機11架次、共艦5艘持續出海擾台。其中發現1架無人機沿東岸外海飛行，...

李友邦案白色恐怖代表 妻嚴秀峰獄中重病只能吃饅頭白飯

1950年代白色恐怖受難人李友邦遺孀嚴秀峰，1950年2月因蔡孝乾台灣省工作委員會案入獄，嚴秀峰服刑時罹患重病，軍方拒絕按照政府規定負擔嚴秀峰醫藥費與伙食費，任嚴秀峰在醫院自生自滅，將近半個月時間，嚴秀峰無錢吃飯，一天花五毛錢吃兩餐，一個饅頭或一碗白米飯分兩頓吃，一旁戒護軍人都於心不忍，直到台灣省政府介入催討軍方欠款，才解決問題。

「將官盃」體能戰技賽桃園登場 陸軍司令帶頭跑3公里

陸軍司令部今天在桃園的大漢營區舉行「將官盃」體能戰技競賽，陸軍指出，共79名幹部參與，內容包含3公里跑步、伏地挺身及手槍...

【重磅快評】罵人民公主病 劉世芳莫非「太后魂」？

立法院長韓國瑜金句「自己生病叫別人吃藥」，持續在政壇發酵。內政部長劉世芳今天為了捍衛「台灣全民安全指引（小橘書）」，不惜以「公主病、王子病」大酸反對者…

維安特勤隊與保二特聯合防護操演 模擬奪回淡水海䌫站

警政署維安特勤隊與保二總隊「保二特」機動中隊，今（廿四）日在中華電信淡水海纜站實施「關鍵基礎設施防護操演」，模擬攻堅規復...

顧立雄：無人機運用 已成為建構不對稱戰力重要一環

國防部長顧立雄今天表示，俄烏戰爭後，包括無人機運用、強化防衛韌性等，已成為我國建構不對稱作戰國防戰力重要一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。