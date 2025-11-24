「將官盃」體能戰技賽桃園登場 陸軍司令帶頭跑3公里

陸軍司令部今天在桃園的大漢營區舉行「將官盃」體能戰技競賽，陸軍指出，共79名幹部參與，內容包含3公里跑步、伏地挺身及手槍射擊，司令呂坤修上將勉勵培養堅定意志才能提升作戰效能，強化防衛。

陸軍司令部晚間發布新聞稿指出，陸軍在大漢營區舉行今年「將官盃」體能戰技競賽，由呂坤修親自主持，召集司令部、軍團（防衛部）及旅（群）級主官共79名幹部參與。

競賽內容包括3000公尺徒手跑步、伏地挺身及手槍射擊3大項目，藉以驗證平日體能戰技訓練成果，亦展現主官以身作則、臨陣當先精神，激勵全軍官兵持續勤訓精練，守護國家安全。

陸軍表示，呂坤修在升旗典禮後親自鳴槍揭開3000公尺徒手跑步序幕，參賽幹部順利抵達終點完成第一項競賽項目後，緊接進行2分鐘伏地挺身，為考驗肌力、核心。2項競賽後則轉往靶場實施手槍射擊，展現高階幹部精準射擊能力和軍事專業職能。

陸軍提到，呂坤修於競賽結束後的當日軍務會報中，頒獎表揚此次「將官盃」成績優異人員，肯定上校以上各階主官在繁重任務下仍嚴以律己、持續鍛鍊，並強調體能與戰技是部隊戰備訓練根本，無論賽場或戰場，唯有「充分準備、持續訓練」，才能在關鍵時刻發揮堅強戰力。

呂坤修也再次勉勵各級主官，應秉持務實態度，在「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍整備方向下，持續培養強健體魄與堅定意志，才能有效提升作戰效能，強化陸軍整體防衛戰力。