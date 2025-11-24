【重磅快評】罵人民公主病 劉世芳莫非「太后魂」？

立法院長韓國瑜金句「自己生病叫別人吃藥」，持續在政壇發酵。內政部長劉世芳今天為了捍衛「台灣全民安全指引（小橘書）」，不惜以「公主病、王子病」大酸反對者，引爆更大民怨。如果人民質疑小橘書就是「公主病、王子病」，劉世芳難道是高高在上的「太后魂」？

國防部普發被暱稱為「小橘書」的新版全民國防手冊，印製費4279萬元以行政院第二預備金支應。小橘書原是為了強化全民安全意識的預防認知作戰，但國防部還沒來得及防災、防敵，就先引來滿身砲火；國防部急忙解釋，普發紙本是依據政策指導，按預算法申請第二預備金辦理公開招標；普發紙本是為照顧年長者，屬必要公共安全投資，呼籲國人支持。

立法院內政委員會今天特別邀請內政部、國防部備詢「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」。民進黨立委蘇巧慧質詢，安全指引是教導民眾如何面對天災人禍，卻遭指宣布作戰、應丟回收，凸顯手冊內缺乏如何應對錯假訊息；民進黨立委張宏陸則指出，手冊製作立意良善，但要鄉下民眾一次吸收這麼多資訊有困難，是否考慮分重點拍30秒小短片加強宣導。

劉世芳說，提供錯誤訊息的人可能不是在台灣出生長大，台灣每年都有地震或天災，身處多災多難的國家，應翻閱手冊內容；這些人「要嘛是公主病，要嘛就是王子病」，但所有台灣人都不是公主或王子，應該先看內容再決定要不要丟到垃圾桶。她也強調，普發紙本是為解決數位落差，民眾可放在客廳內翻閱，而非看完就丟，「這本小橘書一定比小紅書更有資訊參考性質」。

賴清德總統日前宣布台灣是「大衛對抗巨人歌利亞」，並呼籲各界聲援被中共「立案調查」的民進黨立委沈伯洋。「黑熊精神」成為卓內閣主要路線，不是民進黨路數的同志，就是中共同路人；台海還沒開戰，賴政府已先對內執行焦土對抗。行政院長卓榮泰強勢宣布「全面迎戰」在野黨的財劃法修法，劉世芳更毫不手軟戰藍白、戰人民。賴政府似乎正身先士卒，示範一旦發生戰端，政府會如何「以戰止戰」。

民眾黨立法院黨團反酸，這本「台灣全民安全指引」實在是台灣之光，絕對有競爭諾貝爾科學獎的潛力，或者至少應該拿去申請專利，只要時時把書放在身上，就可以輕鬆辨識出對方是否為「土生土長的台灣人」或罹患「公主、王子病」。

在民主社會，官員是人民的公僕，內政部長卻公然揶揄民眾是「公主病、王子病」，不知道劉世芳哪來的勇氣？政府預算來自人民納稅血汗錢，民眾和在野黨質疑經費上千萬的小橘書，是天經地義的事，難以想像竟被反扣上大帽子。民進黨縣市長擬參選人蘇巧慧、林俊憲等人是否都認同劉世芳的說法？

賴總統推動「全社會防衛韌性」，還沒培養全民韌性、倒先見識官員任性。劉世芳對民主政治做了最壞的示範，凸顯官員自以為是的狂妄心態；如果人民批評政策就被貶抑為公主病、王子病，劉世芳的太后魂是否更嚴重？