顧立雄：無人機運用 已成為建構不對稱戰力重要一環

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
監察院今（24）日赴國防部實施「114年中央聯合巡察座談」。國防部長顧立雄於會中致詞。圖/國防部提供
監察院今（24）日赴國防部實施「114年中央聯合巡察座談」。國防部長顧立雄於會中致詞。圖/國防部提供

國防部顧立雄今天表示，俄烏戰爭後，包括無人機運用、強化防衛韌性等，已成為我國建構不對稱作戰國防戰力重要一環。

監察院今（24）日赴國防部實施「114年中央聯合巡察座談」。顧立雄在會中向監委表示，中共近年不斷加大對我灰色地帶襲擾，臺海局勢持續升溫，其中，包括大規模軍演以及閱兵展示的軍事裝備與武器等，都對區域和平穩定形成嚴峻挑戰。

他進一步說，基此，國軍今年的「漢光 41 號演習」，已將貼近實戰軍事思維，轉化為具體行動，展現在國人面前；特別是俄烏戰爭後，包括無人機運用、強化防衛韌性等，都成為我國建構不對稱作戰國防戰力重要的一環，因此，國軍會持續精進，積極推動國防現代化，強化國軍戰力。

顧立雄：無人機運用 已成為建構不對稱戰力重要一環

