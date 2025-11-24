快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

政府反無人機系統擬籌建「接管」性能 柏鴻輝：接管要慎重

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長柏鴻輝（左）今日應邀列席立法院內政委員會就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。圖/本報系資料照
國防部副部長柏鴻輝（左）今日應邀列席立法院內政委員會就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。圖/本報系資料照

軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」（take over)性能，針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收。國防部副部長柏鴻輝今（24）日表示，經營場所遭到無人機入侵行為，相關法律還在研議中，「接管要慎重」。

柏鴻輝今日應邀列席立法院內政委員會就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

針對政府反無人機系統擬籌建以色列獨有的「接管」性能，柏鴻輝會前受訪時表示，無人機不管未來如何採購，接管無人機方式，或各種方式，這部分牽扯採購問題，不做評論。

柏鴻輝同時指出，對於法規問題，在此說明，現在很多無人機在程序及立法上，還要有各部會協調和強化，接管要慎重，對於經營場所遭到無人機入侵行為，相關法律也在研議中。

中山科學研究院今日則發出新聞稿表示，中科院於11月14日所舉辦的「無人機反制系統需求說明會」，是為協助國家關鍵基礎設施反制無人機襲擾所需。未來報請行政院同意，公共工程委員會公布後，將列為各機關、機構共同供應契約採購規範。

中科院表示，對於各機關無人機反制系統所具能力，為能滿足使用者的需求，將其分級核列，與國軍採購無關，中科院也不會參與國軍後續無人機反制系統的採購標案。

中科院表示，未來依照共同供應契約所訂各級合格廠商，由各關鍵基礎設施所屬機關依其系統與業務內容的適配性、預算額度、場域暨地理環境特性，自行選擇採購，以符實需。

柏鴻輝 中科院 基礎設施 國防部 以色列
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不夠完整？「台灣全民安全指引」發放後引議 綠委：未教辨別假訊息

獨／《軍情站》直擊國軍將採購的無人機接管技術 是什麼黑科技？

全民安全指引遭丟回收桶 劉世芳批不是公主病就是王子病

「小橘書」遭疑宣示作戰 劉世芳批：公主病、王子病才給錯誤訊息

相關新聞

回收小橘書民眾是「公主病」？民眾黨團嗆劉世芳謾罵民眾格局低

國防部今年普發有橘色封面的「台灣全民安全指引」（暱稱「小橘書」），引來部分民眾質疑操作「宣示作戰」，內政部長劉世芳今天反...

政府反無人機系統擬籌建「接管」性能 柏鴻輝：接管要慎重

軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」（take over)性能，針對闖入特定空...

不夠完整？「台灣全民安全指引」發放後引議 綠委：未教辨別假訊息

「防災手冊沒教民眾如何辨別假訊息，後續版本應改善！」綠委蘇巧慧24日質詢時指出，此手冊雖將各種防災資訊整合，卻沒有教民眾如何辨別錯假訊息…

影／日中緊張升溫 國安局：軍事灰帶行動沒有明顯增強趨勢

針對日中局勢緊張，國安局副局長張元斌今（24日）在立法院外交及國防委員會表示，到目前為止看到中共反應，除了透過外交系統發...

影／尋求跟日本簽定軍事同盟？外交部：不一定是最好方法

外交部次長吳志中今(24日)出席立法院外交及國防委員會專案報告，對於日本首相稱「台灣有事就是日本有事」，國民黨立委黃仁質...

獨／《軍情站》直擊國軍將採購的無人機接管技術 是什麼黑科技？

本報載軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，將引進以色列獨有的「接管」（Take over）性能。在目前國際市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。