政府反無人機系統擬籌建「接管」性能 柏鴻輝：接管要慎重

軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」（take over)性能，針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收。國防部副部長柏鴻輝今（24）日表示，經營場所遭到無人機入侵行為，相關法律還在研議中，「接管要慎重」。

柏鴻輝今日應邀列席立法院內政委員會就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

針對政府反無人機系統擬籌建以色列獨有的「接管」性能，柏鴻輝會前受訪時表示，無人機不管未來如何採購，接管無人機方式，或各種方式，這部分牽扯採購問題，不做評論。

柏鴻輝同時指出，對於法規問題，在此說明，現在很多無人機在程序及立法上，還要有各部會協調和強化，接管要慎重，對於經營場所遭到無人機入侵行為，相關法律也在研議中。

中山科學研究院今日則發出新聞稿表示，中科院於11月14日所舉辦的「無人機反制系統需求說明會」，是為協助國家關鍵基礎設施反制無人機襲擾所需。未來報請行政院同意，公共工程委員會公布後，將列為各機關、機構共同供應契約採購規範。

中科院表示，對於各機關無人機反制系統所具能力，為能滿足使用者的需求，將其分級核列，與國軍採購無關，中科院也不會參與國軍後續無人機反制系統的採購標案。

中科院表示，未來依照共同供應契約所訂各級合格廠商，由各關鍵基礎設施所屬機關依其系統與業務內容的適配性、預算額度、場域暨地理環境特性，自行選擇採購，以符實需。