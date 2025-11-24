回收小橘書民眾是「公主病」？民眾黨團嗆劉世芳謾罵民眾格局低

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。記者胡經周／攝影
立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。記者胡經周／攝影

國防部今年普發有橘色封面的「台灣全民安全指引」（暱稱「小橘書」），引來部分民眾質疑操作「宣示作戰」，內政部劉世芳今天反嗆「公主病、王子病」。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，劉世芳身為部長格局之低，對於不認同政策的民眾就謾罵、硬扯中共同路人，「搞到整個國家都有如劉世芳之流的官員」。

立法院內政委員會今天邀請內政部、國防部列席就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告。民進黨立委蘇巧慧質詢時指出，部分民眾將「台灣全民安全指引」成廢紙丟進回收桶，劉世芳答詢時反嗆「這些人要不是公主病，就是王子病」，應該先看內容再決定是否丟到垃圾桶。

針對劉世芳的說法，陳智菡受訪時表示，劉世芳身為內政部長格局之低，對於不認同政策的民眾動輒謾罵、硬說是中共同路人，「搞到整個國家都有如劉世芳之流的官員。」

民眾黨立法院黨團稍早也發布聲明，這一本「台灣全民安全指引」實在是台灣之光，絕對有競爭諾貝爾科學獎的潛力，或者至少應該拿去申請專利，只要時時把書放在身上，拿來問路人「這本書怎麼樣」，就可以輕鬆辨識出對方是否為「土生土長的台灣人」或者罹患「公主、王子病」。

民眾黨團表示，民眾黨立委麥玉珍質詢時指出，台灣全民安全指引總花費高達6500萬元，甚至還動用第二預備金，預算被拆成三筆規避國會監督，分別為印製4279萬元、地方作業1988萬元及郵寄約183萬元，這些都是政府保密防諜的一部分，用心值得肯定。

民眾黨團說，至於緊急通報電話藏在內頁、字體小到年長者得先找老花眼鏡才能閱讀，這些問題也不應該太過苛求，畢竟提升國防與全民安全，首先要先辨識敵我，「在民進黨的邏輯裡，兩者不可得兼」，感謝劉世芳英明神武、上場即刻救援，為主責印製的國防部脫困，也為這本看似不起眼的國家出版品開發新功能，創造新價值。

劉世芳 國防部 民眾黨 立法院 內政部
