軍方人士證實陸戰隊赴關島聯訓 學者：汲取最新作戰概念、彰顯互信

中央社／ 台北24日電

軍方人士證實，海軍陸戰隊日前搭乘兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」赴美關島聯訓。國防院學者分析，適逢海軍陸戰隊轉型中，強化與美軍陸戰隊的交流演訓，汲取最新作戰概念相當重要，也彰顯雙方高度政治互信。

媒體報導，海軍陸戰隊第66旅下轄第2步兵營，今年10月以全員、全裝方式搭乘玉山軍艦前往關島，並與美國陸戰隊進行為期1個月訓練。

國防部智庫、國防安全研究院研究員蘇紫雲指出，在政治層面上，此為落實美國國防授權法（NDAA）多次要求美軍擴大與台灣聯合演訓的建議，並與國軍「陸吼專案」對接，而前往美國本土或屬地進行演習，彰顯出雙方高度政治互信。

蘇紫雲提到，軍事層面上，由陸戰隊扮演報載的攻擊軍，符合參謀本部應援作戰的作法，讓陸戰隊能汲取攻守雙方的角度與思維，並將反饋帶回台灣作為後續建軍備戰參考。

不過，蘇紫雲認為，報載提到玉山軍艦於「夜間」靠泊關島的目的，應是美軍已掌握中國衛星的太空軌跡，由於衛星並非全時偵查，因此是利用衛星飛越關島上空時的「間隙」，靠泊避免遭偵查。

蘇紫雲建議，陸軍的聯合兵種營、防空等單位均曾與美方交流，而根據公開情資僅剩砲兵營未與美方協訓，建議可補足此兵種；另外，日前提及軍方擬在明年大幅修改「單兵戰鬥教練」報告詞，並走向簡單、易懂，此舉與持續強化美方協訓的政策方向不謀而合，讓國軍具備包括口令在內的共通性。

國防院學者舒孝煌提到，海軍陸戰隊赴美關島受訓並非首次，前國防部長邱國正過去曾低調證實過。關島因地緣位置與印太接近，時常會協訓相關單位，台美間也簽有海上不期而遇協定，因此玉山軍艦曾與美軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦進行相關操演。

舒孝煌認為，近期台美軍事升溫，提升海軍陸戰隊在內的兩棲作戰能力相當重要；陸戰隊是具備突擊能力的勁旅，適逢陸戰隊轉型中，強化與美國陸戰隊的演訓，能夠汲取美軍最新作戰概念，相當重要。

