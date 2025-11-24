不夠完整？「台灣全民安全指引」發放後引議 綠委：未教辨別假訊息

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
政府近日發放《台灣全民安全指引》引起不少討論，立法院內政委員會24日質詢各黨立委都相當關注。（直播截圖）
政府近日發放《台灣全民安全指引》引起不少討論，立法院內政委員會24日質詢各黨立委都相當關注。（直播截圖）

「防災手冊沒教民眾如何辨別假訊息，後續版本應改善！」綠委蘇巧慧24日質詢時指出，此手冊雖將各種防災資訊整合，卻沒有教民眾如何辨別錯假訊息，且如今手冊推出也面對大量誤解，內政部國防部應努力澄清；但藍委張智倫指出，防災手冊2個APP、同一避難場所顯示的收容人數不同，應設法統一以避免搞混。

加強辨識錯假訊息

政府近日花費6450萬元發放《台灣全民安全指引》，但引發不少爭議，因此立法院內政委員會24日邀請內政部長劉世芳與國防部副部長柏鴻輝備詢。民進黨立委蘇巧慧詢問，發放這本手冊的目的是什麼？柏鴻輝回答說，是為了讓民眾對於天災人禍做好更多準備、增加社會韌性，並將各類防災資訊統合在一本手冊中。

蘇巧慧詢問劉世芳，過去內政部在網路上有地震與消防指引，為何還要發放紙本？劉世芳回應說，要避免數位落差，讓更多民眾可了解相關資訊。蘇巧慧表示，兩個部會說明得很清楚，但如今手冊上路後引發不少批評與錯假訊息，包括「發放手冊就是代表進入戰時狀態」、「不投降不是負責任政府該做的事」等，相關部會要如何處理？

柏鴻輝回應說，歐洲在俄烏戰爭以後，也有制定防衛手冊，尤其面對強敵與天災下，應該對各類情況進行推演。蘇巧慧指出，她很認同國防部相關理念，但手冊似乎缺乏教導民眾如何辨別錯假訊息，國防部相關的回應早就應該寫在手冊裡，能減緩目前手冊發放後，有關手冊許多錯假訊息的流傳。

APP避難人數有落差

但國民黨立委張智倫指出，他測試手冊內兩個APP後，發現警政系統APP沒有離線地圖功能，但消防系統APP有。此外，兩個APP為何在同一個避難所顯示的收容人數不同？例如立法院附近的收容所，消防APP顯示是1416人，但警政APP卻只有645人？

警政署官員回應說，消防署是用經緯度計算，警政APP是用在地警政的資料分開計算。劉世芳則說，只要遇到災害，若外面有貼上「防災避難場所」指引的地方，依照《民防法》規定，除了給本來在建築物的人避難以外，也要給外面逃進來者避難。但張智倫仍建議內政部，要處理人數落差問題，避免民眾誤解。

