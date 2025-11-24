快訊

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

驚悚畫面曝！高雄7旬翁駕車闖紅燈「打保齡球」 鏟飛5機車釀5傷　

影／日中緊張升溫 國安局：軍事灰帶行動沒有明顯增強趨勢

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

針對日中局勢緊張，國安局副局長張元斌今（24日）在立法院外交及國防委員會表示，到目前為止看到中共反應，除了透過外交系統發表恫嚇言論，以及經濟脅迫外，在軍事層面的灰色地帶行動沒有明顯增強趨勢，都在例行範圍內，不排除後續會有變化，將持續關注。

張元斌說，中方最近在江蘇北部開設兩個作戰管制區，以及在渤海、大連西南地區開設禁航區，都是例行常態開設，目前沒有看到具體升級趨勢，不排除後續會有變化，將持續關注發展。

立法院外交及國防委員會今邀請外交及國安單位官員，報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」。

剛從歐洲回台的外交部次長吳志中表示，對歐洲各國來講，並非要幫助台灣或幫助誰，而是台海的穩定是所有人非常重要的利益；大家在私下談話時，對中國大陸駐大阪總領事薛劍的斬首說都非常不以為然，也有人說這應該立即召回，但是立即召回就會升高外交對立，到目前為止沒有看到這種情形。

談到當前局勢，吳志中表示，降低衝突是最重要的，台灣沒有尋求對日簽署正式的軍事同盟，這對降低衝突沒有幫助。

外交部 國安局 台海

延伸閱讀

影／尋求跟日本簽定軍事同盟？外交部：不一定是最好方法

美國會建議台灣出資升級菲基地 吳志中：政策建議而已

國民黨黨慶日再批高市早苗冒進 洪秀柱重申和平是唯一出路

日相高市早苗最新民調出爐！支持度飆72% 讀賣揭高人氣主因

相關新聞

獨／《軍情站》直擊國軍將採購的無人機接管技術 是什麼黑科技？

本報載軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，將引進以色列獨有的「接管」（Take over）性能。在目前國際市場...

影／日中緊張升溫 國安局：軍事灰帶行動沒有明顯增強趨勢

針對日中局勢緊張，國安局副局長張元斌今（24日）在立法院外交及國防委員會表示，到目前為止看到中共反應，除了透過外交系統發...

影／尋求跟日本簽定軍事同盟？外交部：不一定是最好方法

外交部次長吳志中今(24日)出席立法院外交及國防委員會專案報告，對於日本首相稱「台灣有事就是日本有事」，國民黨立委黃仁質...

華府直擊／台灣被點名能源不足 共軍封鎖風險高於侵台

印太地區的情勢升溫，台海被評估為全球最可能爆發衝突的區域之一，究竟共軍有沒有可能入侵台灣？美國華府智庫普遍認為，中國更有可能增加灰色地帶的行動，甚至從海上封鎖台灣，尤其鎖定能源封鎖；不少專家學者都建議台灣應該保有核能發電的能力。

格陵蘭防不了極音速飛彈？專家示警北美防空預警恐破功

極音速飛彈出現後，美國在格陵蘭島的皮圖菲克太空基地的核預警系統變得更為關鍵。由俄國或中國發射到北美的飛彈，很可能越過北極，但衛星在高緯度區效率不佳，皮圖菲克的核預警能力就至關重要。但專家指出，格陵蘭島上雷達很容易受到極音速飛彈攻擊，基地的第821安全部隊，根本無法防衛大規模飛彈與無人機來襲。

政府籌建反無人機系統指定破解大疆通訊協定 文件曝光

軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，將引進以色列獨有的「接管」（Take over）性能，國土辦委中科院公開簡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。