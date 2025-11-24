影／日中緊張升溫 國安局：軍事灰帶行動沒有明顯增強趨勢

針對日中局勢緊張，國安局副局長張元斌今（24日）在立法院外交及國防委員會表示，到目前為止看到中共反應，除了透過外交系統發表恫嚇言論，以及經濟脅迫外，在軍事層面的灰色地帶行動沒有明顯增強趨勢，都在例行範圍內，不排除後續會有變化，將持續關注。

張元斌說，中方最近在江蘇北部開設兩個作戰管制區，以及在渤海、大連西南地區開設禁航區，都是例行常態開設，目前沒有看到具體升級趨勢，不排除後續會有變化，將持續關注發展。

立法院外交及國防委員會今邀請外交及國安單位官員，報告「日本首相高市早苗台灣有事說及安保三文件修正對區域安全及台海穩定的情勢研析」。

剛從歐洲回台的外交部次長吳志中表示，對歐洲各國來講，並非要幫助台灣或幫助誰，而是台海的穩定是所有人非常重要的利益；大家在私下談話時，對中國大陸駐大阪總領事薛劍的斬首說都非常不以為然，也有人說這應該立即召回，但是立即召回就會升高外交對立，到目前為止沒有看到這種情形。

談到當前局勢，吳志中表示，降低衝突是最重要的，台灣沒有尋求對日簽署正式的軍事同盟，這對降低衝突沒有幫助。