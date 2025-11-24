快訊

獨／《軍情站》直擊國軍將採購的無人機接管技術 是什麼黑科技？

聯合報／ 徐宇威／台北專題即時報導
以色列製無人機反制設備在台展示，獨有的「接管」（Take over）性能可奪取無人機的操控權。記者徐宇威／攝影
以色列製無人機反制設備在台展示，獨有的「接管」（Take over）性能可奪取無人機的操控權。記者徐宇威／攝影

本報載軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，將引進以色列獨有的「接管」（Take over）性能。在目前國際市場上雖然偵搜與攻擊無人機百花齊放，但反無人機的可用系統仍算稀缺資源。而這些少數具備「接管」技術的廠商，其中之一在去年初曾來台進行動態展示。本報當時也完整記錄了此型系統的運作過程。

一般對於民用無人機反制的干擾技術，最多是使用GPS或是通訊的訊號屏蔽，讓其啟動無人機系統保護邏輯的自動返航或是自主降落，再激烈些則是讓其故障直接失控的軟殺。接管技術運用通訊識別碼的偵測、配對，並對其利用的通訊頻道進行覆蓋，再傳輸其控制的通訊指令，奪取無人機的操控權，讓防守方在反制主導權更有優勢。不過這技術缺點是必須點對點，只能應付數量較少的無人機騷擾，但在平日的防護已是綽綽有餘，因此仍獲得軍政單位的高度興趣。不過接管與強制落地都屬於干擾型的反無人機態樣，更高階的接管技術能力強大，如同防守方有了上帝之手，這就有賴使用者端對於獲得法律授權才能採取行動的堅持。

