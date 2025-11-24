聽新聞
政府籌建反無人機系統指定破解大疆通訊協定 文件曝光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國土辦籌建反無人機系統，中科院出示規格須能破解大疆無人機通訊協定。圖/路透
國土辦籌建反無人機系統，中科院出示規格須能破解大疆無人機通訊協定。圖/路透

軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，將引進以色列獨有的「接管」（Take over）性能，國土辦委中科院公開簡報所需系統規格中，還進一步要求系統必須具備破解陸製大疆無人機獨有的「OcuSync」通訊協定性能。國安官員表示，會研究讓中科院取消針對大疆的門檻；國防部則表示，接管性能將須適用於所有無人機，不會單獨針對單一廠牌。

中科院表示，本（11）月在桃園龍潭舉行的「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，是協助政府各部會與公營機構律定採購指引，就其所屬關鍵基礎設施遭遇未經許可的1、2級商用無人機襲擾產生的安全問題時，藉由合適的反無人機系統裝備予以反制；其中干擾系統的反制手段，以電磁干擾(jamming)為必要手段，或可搭配接管(take over)、誘騙(spoofing)等方式，由不同反制手段與組合。考量未來性，配合技術演進，提供關鍵基礎設施場域更多反制選擇，是提供選擇彈性而非指定。且接管或誘騙功能的驗證，會以市售無人機為驗證標的，「不限機型」。

但面對記者查證時出示中科院當日會議簡報，內容明載解碼通訊協定對象，確實指明須針對陸製大疆無人機獨有的「OcuSync2、3、4、4+」通訊協定。國安官員緩頰說，會研究讓中科院在提供廠商正式需求文件時，將針對指定破解大疆通訊協定的門檻刪除。

國防部則表示，「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」所提規格，為國土辦與中科院針對政府各部會及公營機構業管的「關鍵基礎設施」防護所訂定，非屬國防軍事範疇。

國防部表示，國軍建置中的無人機反制系統，依敵情威脅及戰場環境等考量，包含主、被動偵測裝備及軟殺、硬殺能力，也已將「接管」功能納入需求選項。將考量國、內外成熟裝備及武器，以全方位手段反制、接管各型無人機，不會針對單一廠商或機型。

國土辦本月十四日委中科院在桃園龍潭舉行「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，簡報（第九項、紅線處）明載系統鎖定破解台灣目前市占率最高的中國大陸製大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術。圖／讀者提供
國土辦本月十四日委中科院在桃園龍潭舉行「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，簡報（第九項、紅線處）明載系統鎖定破解台灣目前市占率最高的中國大陸製大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術。圖／讀者提供
今年度陸軍司令部通電處計畫為三軍統建採購六百三十五套可攜式無人機反制系統的勞務採購計畫清單中，內容明載系統電子反制功能，須具備接管或仿真及干擾（紅圈處）兩種反制功能。圖/讀者提供
今年度陸軍司令部通電處計畫為三軍統建採購六百三十五套可攜式無人機反制系統的勞務採購計畫清單中，內容明載系統電子反制功能，須具備接管或仿真及干擾（紅圈處）兩種反制功能。圖/讀者提供
中科院本（11）月在桃園龍潭舉行的「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，將「接管」（紅線處（性能納籌建中反無人機系統必備功能。圖/讀者提供
中科院本（11）月在桃園龍潭舉行的「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，將「接管」（紅線處（性能納籌建中反無人機系統必備功能。圖/讀者提供

