政府籌建反無人機系統指定破解大疆通訊協定 文件曝光

軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，將引進以色列獨有的「接管」（Take over）性能，國土辦委中科院公開簡報所需系統規格中，還進一步要求系統必須具備破解陸製大疆無人機獨有的「OcuSync」通訊協定性能。國安官員表示，會研究讓中科院取消針對大疆的門檻；國防部則表示，接管性能將須適用於所有無人機，不會單獨針對單一廠牌。

中科院表示，本（11）月在桃園龍潭舉行的「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」，是協助政府各部會與公營機構律定採購指引，就其所屬關鍵基礎設施遭遇未經許可的1、2級商用無人機襲擾產生的安全問題時，藉由合適的反無人機系統裝備予以反制；其中干擾系統的反制手段，以電磁干擾(jamming)為必要手段，或可搭配接管(take over)、誘騙(spoofing)等方式，由不同反制手段與組合。考量未來性，配合技術演進，提供關鍵基礎設施場域更多反制選擇，是提供選擇彈性而非指定。且接管或誘騙功能的驗證，會以市售無人機為驗證標的，「不限機型」。

但面對記者查證時出示中科院當日會議簡報，內容明載解碼通訊協定對象，確實指明須針對陸製大疆無人機獨有的「OcuSync2、3、4、4+」通訊協定。國安官員緩頰說，會研究讓中科院在提供廠商正式需求文件時，將針對指定破解大疆通訊協定的門檻刪除。

國防部則表示，「關鍵基礎設施無人機反制系統需求說明會」所提規格，為國土辦與中科院針對政府各部會及公營機構業管的「關鍵基礎設施」防護所訂定，非屬國防軍事範疇。