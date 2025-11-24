聽新聞
被美列關鍵基礎設施…淡水海纜站 保二今防護操演

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
軍方漢光演習將淡水河道阻絕視為重要演練項目，利用Ｍ3浮門橋車設置油桶、浮球等，形成多道阻絕網。圖／聯合報系資料照片
軍方漢光演習將淡水河道阻絕視為重要演練項目，利用Ｍ3浮門橋車設置油桶、浮球等，形成多道阻絕網。圖／聯合報系資料照片

由行政院國土安全辦公室主導、完成軍事訓練的警政署保二總隊與「保二特」機動中隊，今天預定在淡水河口陸域，針對被美國列為「國家基礎設施保護計畫」機密名單的淡水海纜站，實施「關鍵基礎設施防護操演」。這次防護操演，可望是保二經軍事訓練後首度亮相。

淡水河口轄區內有眾多軍事單位，沙崙里近日公告，轄區內於今天上午九時至下午五時，接近漁人碼與後備指揮部動員管制學校的路段與區域，將實施演習，操演將使用煙霧彈及震撼彈。

我國目前有四個海纜登陸站，分別為頭城、淡水、八里、枋山，經由此四個海纜登陸站的光纖海纜電路，分別與全球電信網路相連結，直接連結的國家為日本、韓國、中國、香港、新加坡、美國等，經由這些國家再串接至全世界。二○一○年「維基解密」披露，美國在台協會（ＡＩＴ）曾將淡水海纜站列為美國的「國家基礎設施保護計畫」機密名單，每日由警區警力定時巡邏簽到。

保二總隊在「全民防衛韌性實施」政策指導下，二○二三年擴編接受軍事訓練，設立保二特機動中隊，由國防部提供兵器與戰鬥教練，戰時駐守關鍵基礎設施。

海鋒飛彈大隊 轉駐淡水河口

此外，海軍新成立海鋒大隊第三大隊，但近期被發現轉駐淡水河口，大隊部貨櫃陸續運抵位於淡水河口的海洋監偵指揮部。目前在淡水河畔的飛彈大隊部大樓與飛彈車庫已成形，預計明年二月完工。海軍司令部回應表示，基於機敏資訊，援例「不予評論」。

國防部擬成立濱海作戰指揮部，惟限於人力、裝備尚未到位，傳原預定明年成軍時間，延至七月。但除原駐防台中清水營區的第一大隊、高雄左營忠義營區的第二大隊外，已新成立海鋒第三大隊，將接裝雄二、雄三與岸置魚叉反艦飛彈，且傳駐地在花蓮縣。但最近軍方消息傳出，三大隊隊部近期陸續進駐淡水海偵部營區。

淡水河 基礎設施 演習 海鋒大隊

