聽新聞
0:00 / 0:00

前10月我無人機出口金額 大增11倍

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導
行政院積極打造「無人機民主供應鏈亞太中心」，國防部長顧立雄（中）日前視導陸軍無人機訓練中心，聽取ALTIUS-600M攻擊型無人機性能。圖／國防部提供
行政院積極打造「無人機民主供應鏈亞太中心」，國防部長顧立雄（中）日前視導陸軍無人機訓練中心，聽取ALTIUS-600M攻擊型無人機性能。圖／國防部提供

行政院積極打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」，讓台灣無人機產業走向國際。據財政部統計，今年一至十月無人機出口金額五四七五萬美元，與去年全年四四一萬美元相比，已大幅成長十一點四倍。

無人機產業為賴總統宣布的「五大信賴產業」之一，財政部表示，面對地緣政治及低空經濟興起，我國也積極布局無人機產業，陸續成立「亞洲無人機ＡＩ創新應用研發中心」、「台灣卓越無人機海外商機聯盟」等，在非紅供應鏈與資安自主化趨勢帶動下，我無人機產業在外貿市場逐漸展現成效。

今年一至十月無人機出口金額五四七五萬美元，外銷重心偏向歐美，其中以對波蘭占百分之卅九點三最高，其次為捷克、美國、奧地利、德國。我國無人機出口類型，依照最大起飛重量分類，以介於二至七公斤占比百分之八十八點一最多、十五至廿五公斤占百分之九點二、二五○公克以下占百分之一點三、廿五公斤以上占百分之一點一。

近年來各國競相發展無人機產業，去年全球無人機出口金額五十八點二億美元，較二○二三年增百分之卅六點一；前十大出口國家地區中，中國大陸藉政策支持、技術與價格優勢，占全球百分之卅七點二穩居龍頭，其次為香港百分之十九點四，兩者合計占逾五成以上；出口擴張速度方面，以波蘭增二點二倍、以色列一點六倍、加拿大一倍最顯著。

據指出，烏俄戰爭進一步凸顯無人機在軍民兩用的價值，其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。

供應鏈 波蘭 戰爭 以色列

延伸閱讀

控烏克蘭無人機發動襲擊 莫斯科州長：引發電廠火警

星鏈在俄烏戰表現震驚北京！陸模擬壓制台灣星鏈 結果曝光

「大擴產時代」優質股出列 奇鋐、台光電等業績必定反映在股價

四傳產業者 轉機題材吸睛

相關新聞

被美列關鍵基礎設施…淡水海纜站 保二今防護操演

由行政院國土安全辦公室主導、完成軍事訓練的警政署保二總隊與「保二特」機動中隊，今天預定在淡水河口陸域，針對被美國列為「國...

陸模擬台海開戰 估壓制星鏈需千架無人機

南華早報報導，俄烏戰爭之際，俄軍一度在星鏈（Starlink）衛星網路的電子干擾而失去優勢，這起事件震驚北京在內的全球軍...

前10月我無人機出口金額 大增11倍

行政院積極打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」，讓台灣無人機產業走向國際。據財政部統計，今年一至十月無人機出口金額五...

憂反制能力被外國控制 馬文君：戰場上不會只來大疆

國安單位集合國內廠商研製反無人機系統，性能鎖定以色列獨有的「接管」技術作為門檻，並以破解陸製大疆無人機通訊協定作為標的。...

新聞眼／接管爆裂物無人機 恐引狼入室

賴政府要在無人機產業上承擔國際間「非紅供應鏈」的角色，但要自製反無人機系統，先天就有法令不全、體質不良的問題，現在軍政界...

我採購反無人機系統 擬鎖定陸大疆無人機接管

行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。