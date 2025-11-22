高市「台灣有事」延燒 國安局：日中爭端短期難調和

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係緊張。國安局報告指出，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，然也不願屈從霸權，可能採取堅定立場、尋求溝通原則應對，中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。

立法院外交及國防委員會24日將邀國安局針對「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」進行專題報告。

國安局送至立法院的書面報告指出，高市主張提前於2026年完成修訂「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」、「防衛力整備計畫」安保三文件，加速防衛體制轉型、強化防衛裝備研產、放寬防衛裝備輸出規範，並達成防衛經費占比GDP2%目標。

國安局指出，中共運用「複合式」有限度手段施壓，外交方面透過外交部、國台辦、國防部發表恫嚇言論等方式，官媒操作日本間諜竊密、琉球地位未定論等敘事；經貿方面發布赴日旅遊留學警示、中止重啟日本水產品進口等；灰帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚台12浬內例行活動，以及黃海岸際小型火砲射擊等，配合爭議訊息操作。國安局表示，中共企圖透過複合式、有限度脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。

國安局指出，日本堅定立場惟盼緩和局勢，宣布不會撤回首相涉台言論，強調秉持「言所當言」，並重申「台海和穩對日本及國際社會穩定至關重要，一貫盼以和平方式解決台海事務」。而美盟強調共維台海和平穩定，七大工業國集團（G7）12日發表聯合聲明，強調台海和穩重要性，反對任何片面改變現狀企圖。

至於影響評估，國安局認為，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，然也不願屈從霸權，可能採取堅定立場、尋求溝通原則應對，中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。

國安局表示，國際體認台海和穩重要性，中共對外脅迫行徑，凸顯「台灣有事」並非僅為日中雙邊爭議，實已牽動印太區域安全及國際秩序穩定，國際社會已更加警覺中共擴權威脅，民主友盟也持續公開宣示「確保台海和平穩定」、「維護自由開放印太」的重要性，而台灣更需參與國際友盟網絡，強化戰略溝通及合作，共維印太及台海安全秩序。