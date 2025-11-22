紀念黃百韜殉國 賴總統：該緬懷為國奮戰的國軍而非共諜

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德總統在臉書表是，「我要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。」圖／取自賴清德臉書
今天是曾獲頒青天白日勳章的黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德總統在臉書表示，徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」

賴總統表示，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。

賴總統說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

賴總統指出，而在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念。他所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。

賴總統說，回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」

賴總統表示，在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛我們的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。

賴總統說，現在我們能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，我們都應該珍惜。今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，「我要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。」

