高市「台灣有事」引陸反彈 外交部：難解讀為日本將協防台灣

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係緊張。外交部報告指出，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，若台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，也將受美國態度及日本社會輿情等因素影響，因此本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

立法院外交及國防委員會24日邀外交部就「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」進行專題報告。

外交部送至立院的書面報告指出，高市早苗高度重視台海議題，7日在國會就「台灣有事」事態認定答辯表示，日本政府一貫期盼台灣問題透過對話和平解決，至於何種事態符合「存立危機事態」，須視實際事態的個別具體情況並整合所有情資作出判斷。若中國對台灣動用軍艦並伴隨行使武力，可能構成「存立危機事態」等說法。由於相關發言就所謂「台灣有事」事態做出較明確陳述，引發國內外議論。

日本內閣官房長官木原稔嗣於10日在例行記者會表示，高市相關發言是闡述日本政府如何認定 「存立危機事態」，並未改變歷代日本政府一貫立場。

外交部認為，高市在國會針對「存立危機事態」進行答辯，基本上仍遵循日本政府既定立場答詢，惟以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻，然引發部分輿論質疑高市首相發言似逾越歷代政府見解，並引起中方強烈反彈。

外交部指出，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，對於是否構成「存立危機事態」一律以「須依個別情況綜合判斷而定，難以一概而論」之說明，並未 明確回應。實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，若台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，也將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，因此本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

外交部表示，回顧日中外交重大衝突，多因歷史及領土問題所致，前者如2005年歷史教科書爭議，後者如2010、2012年釣魚台爭議。台灣議題與前述歷史、領土相同，均屬中國自稱的核心利益，中共一連串舉動擴大衝突，致本次日中關係陷入僵局，加以目前第二軌議員外交管道萎縮，壓縮戰略迴旋空間，短期內僵局恐將持續。

外交部表示，日中緊張關係已引起國際社會關注，美國國務院首席副發言人皮戈特（Tommy Pigott）就本案聲援表示，美國堅決反對任何以武力或脅迫手段片面改變台海現狀的企圖。台美日共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，面臨共同的傳統與非傳統安全挑戰。今後我國期盼以更具戰略性的觀點加強鏈結我與理念相近夥伴間 關係，並以「總合外交」為羅盤，「三鏈戰略」為指針， 推展多邊全面夥伴關係。

至於台日關係前景，外交部說，當前日本輿論普遍友台，重視台海和平穩定及促進台日友好交流已為日本政界普遍共識。高市政權內閣閣員多為長期與我互動密切的政要，今後我方允宜善用 「高市內閣」友台力量推升台日關係，同時持續多方布局，強化經營國會各黨派人脈，確保日本友我力量 得以持續穩定推動台日關係發展。