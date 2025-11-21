林飛帆訪視「台灣全民安全指引」發送情形 批中共才是Trouble Maker
國安會副秘書長林飛帆、內政部政務次長馬士元下午在北市士林區後港里長紀建漢陪同下，一起實地訪視「台灣全民安全指引」發送情形，並向里民宣導指引。
林飛帆受訪表示，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，且瑞典1943年起至去年底，每一版的手冊每年的核心概念就是「瑞典不會投降」，眾所皆知瑞典經歷過蘇聯時期各項的威脅挑戰，甚至是冷戰期間等等，瑞典一直在告訴他們的國民，一但遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，因此我國的民防手冊中將這段話放進去，也是接軌國際的作為。同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心！
林飛帆表示，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker。」
「台灣全民安全指引」第二版多了賴清德總統的簽名與土石流、堰塞湖等指引，注意即時監測狀況；配合地方政府造冊；留意警戒訊息發布，提前主動避難；遇警戒發布，配合地方政府撒離。等四點。
