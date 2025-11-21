林飛帆訪視「台灣全民安全指引」發送情形 批中共才是Trouble Maker

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
內政部政務次長馬士元（右起）、國安會副秘書長林飛帆下午在北市士林區後港里長紀建漢陪同下，一起實地訪視台灣全民安全指引發送情形，出發前先拿安全指引合影。記者蘇健忠／攝影
內政部政務次長馬士元（右起）、國安會副秘書長林飛帆下午在北市士林區後港里長紀建漢陪同下，一起實地訪視台灣全民安全指引發送情形，出發前先拿安全指引合影。記者蘇健忠／攝影

國安會副秘書長林飛帆、內政部政務次長馬士元下午在北市士林區後港里長紀建漢陪同下，一起實地訪視「台灣全民安全指引」發送情形，並向里民宣導指引。

林飛帆受訪表示，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，且瑞典1943年起至去年底，每一版的手冊每年的核心概念就是「瑞典不會投降」，眾所皆知瑞典經歷過蘇聯時期各項的威脅挑戰，甚至是冷戰期間等等，瑞典一直在告訴他們的國民，一但遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，因此我國的民防手冊中將這段話放進去，也是接軌國際的作為。同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心！

林飛帆表示，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker。」

「台灣全民安全指引」第二版多了賴清德總統的簽名與土石流、堰塞湖等指引，注意即時監測狀況；配合地方政府造冊；留意警戒訊息發布，提前主動避難；遇警戒發布，配合地方政府撒離。等四點。

國安會副秘書長林飛帆（右起）、內政部政務次長馬士元下午一起實地訪視台灣全民安全指引發送情形，並幫忙分發到信箱。記者蘇健忠／攝影
國安會副秘書長林飛帆（右起）、內政部政務次長馬士元下午一起實地訪視台灣全民安全指引發送情形，並幫忙分發到信箱。記者蘇健忠／攝影
國防部印製1100萬本「台灣全民安全指引」實體手冊給全國983萬家戶。國安會副秘書長林飛帆強調，「現在開始準備，就能建構更強韌的社會。」記者蘇健忠／攝影
國防部印製1100萬本「台灣全民安全指引」實體手冊給全國983萬家戶。國安會副秘書長林飛帆強調，「現在開始準備，就能建構更強韌的社會。」記者蘇健忠／攝影

瑞典 林飛帆 民防

