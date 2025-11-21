船塢運輸艦「玉山艦」周六開放參觀 船塢、醫務室展現多重功能

海軍新濱營區周六舉辦營區開放活動，海軍此次推出萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」以及10月底甫成軍的新式救難艦「大武軍艦」開放供民眾參觀。由於玉山艦近期傳出螺旋槳受損事件，軍方表示已經入塢更換過俥葉，詳細原因也正與原廠及第三方進行分析鑑定。玉山艦這次開放船塢、醫療艙間和海劍二型防空飛彈等空間，展現多面向的功能。

玉山艦是「國艦國造」計畫的重要指標之一，由台船承造，2023年6月成軍服役。不過今年10月間傳出出海訓練期間，發生右側螺旋槳5片車葉之一出現斷裂缺損的狀況，引發議論。據指出，玉山艦經進塢緊急更換新的俥葉，於11月中旬出海測試通過後，隨即投入此次營區開放活動。海軍參謀長邱俊榮11月初在立法院表示，經水下初步檢查發現受損俥葉的受損面非常切齊、非外力碰撞所造成，海軍後續將俥葉送回原廠鑑定，將配合原廠及公正第三方進行完整的肇因分析。

除了意外插曲，玉山艦作為海軍目前噸位最大的作戰艦之一，排水量可達10600噸，船尾設有塢槽甲板，可搭載兩棲登陸小艇或兩棲突擊車，能執行外(離)島貨物運補及人員運輸、救災、兩棲作戰及國際人道救援等多重任務。同時配備有強大武裝，包括可搭載最多32枚國造「海劍二」防空飛彈、2門方陣快砲、1座76公厘MK-75艦砲，機庫可停放2架中型直升機。

海軍此次特別開放參觀塢槽、醫務所、飛行甲板、海劍二型防空飛彈系統、駕駛台，展現玉山艦的兩棲運載與醫療能量。民眾登上玉山艦，首先可在塢槽乾區近距離接觸4輛AAV7兩棲突擊車（指揮車、運輸車、救濟車、掃雷車），濕區則有4艘機械化登陸艇（LCM）。民眾若登上位於03甲板，除了可見玉山艦造型有如金字塔的船桅外，「海劍二」飛彈的發射架上，特別繪有的三顆黃星，成為一大亮點。艦上官兵說明，這是2023年3月9日玉山艦進行戰術測評時，發射海艦二飛彈成功命中靶機，因此循例漆上功標。

​玉山艦另一大亮點為規模比照野戰醫院的醫療艙間，艦上中尉醫官指出，醫療區設有診療室、牙科室、手術室、恢復室及病房。手術室配備麻醉機、呼吸器、移動式X光機與電擊器，可執行一般外科與骨科手術，維持傷患生命徵象。​醫官進一步說明，艦上恢復室設有2張病床；病房目前設有3張病床，若遭遇傳染病徵候，則可轉換為「隔離病房」，倘若面對大量傷患，艦上其他區域如直升機庫等，都可作為檢傷分類與緊急處理區。目前艦上平時編制醫官1人，執行重大任務時會額外納編專科醫療小組。