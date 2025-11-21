全民國防手冊動支二備金 林飛帆：希望國會未來別刪文宣費

全民國防手冊普發到全台各家各戶，國安會副秘書長林飛帆今赴北市士林區訪視發送情形。林飛帆說，目前手冊印1100萬本，接下來將給教育部提供給各級學校及圖書館等，也盼能發放給租屋族或沒設戶籍者；至於國民黨前發言人李明璇稱內容「很好笑」，林說，他不知道在影射或暗示什麼想法。

為使台灣全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰時，有更周全認知，以利平時落實準備。國防部全民防衛動員署已印製「台灣全民安全指引」，透過直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所之民政系統發送至各家戶。林飛帆與內政部政務次長馬士元赴北市士林區後港里辦公處實地訪視發送情形。

林飛帆受訪時被問及李明璇說手冊中第19頁「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」覺得很好笑，更稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」。林說，他並不知道在影射或代表什麼意義，在暗示什麼想法，「我們不外乎是希望全民都有充分資訊，知道危機發生的時候，不管是天災地變或極端情況，我們要如何保護自己、協助身旁的彼此，給大家知道！」

林飛帆說，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，且瑞典1943年起至去年底，每一版的手冊每年的核心概念就是「瑞典不會投降」，眾所皆知瑞典經歷過蘇聯時期各項的威脅挑戰，甚至是冷戰期間等等，瑞典一直在告訴他們的國民，一但遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，因此我國的民防手冊中將這段話放進去，也是接軌國際的作為。同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心！

至於1100萬本手冊後，是否會再追加？林飛帆說，現在主要是以980萬家戶來做發放的標的，印刷一定程度預備量，就是接下來包括給教育部各級學校，做全民防災教育或全民國防教育運用，也預留一部分給各個單位，像是區公所、圖書館等，也希望能發放給一些租屋族或沒設戶籍者，目前暫時還沒有討論是否要再擴大印刷，不過網路上都有連接，可供民眾下載。

而手冊印製費用4279萬元，以動支第二預備金的方式支應，國防部遭質疑有刻意規避立院備查之嫌。林飛帆說，最主要的原因是原本規畫相關文宣預算，大家也都知道今年在國會的狀況，所以在文宣預算情況有限下，這是一個即時性的工作，有一定程度上的實效性跟必要性，希望盡可能、盡快讓每一個民眾都能掌握到相關安全資訊，才會動用第二預備金，未來希望國會的支持，不要去刪減這些相關文宣費用。

馬士元則說，內政部有支應一部分經費協助發放，若有民眾未獲取或有破損等情形，也歡迎跟當地公所派出所反應。