俞大㵢「國防花多少錢不是問題」 馬文君：恐向美傳遞錯誤訊息

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
駐美代表俞大㵢稱「國防花多少錢不是問題」，立委馬擔心向美方傳遞錯誤訊息。（本報資料照片）
駐美代表俞大㵢稱「國防花多少錢不是問題」，立委馬擔心向美方傳遞錯誤訊息。（本報資料照片）

美國參眾議院日前通過2026年度國防授權法案，建議邀請台灣參與環太平洋軍演。立委馬文君表示，國軍參演不僅可增強與亞太各國軍事連結，也能累積實戰經驗，但外交部國防部仍須積極爭取，並呼籲精準運用國防與外交資源，避免過度支出影響國內其他政策。

馬文君指出，參眾兩院對台態度一向友好，台灣參與由美軍主導的軍演主要只差行政部門決策。國軍除自製武器外，多數軍購依賴美國，他認為參演有助強化與亞太及環太平洋各國的軍事合作，也能增加國軍實力與作戰經驗。

對於駐美代表俞大㵢曾說「國防花多少錢不是問題」，馬文君批評此說法不妥，認為俞大使身分特殊，發言應經外交部授權，否則容易向美方傳遞錯誤訊息。

馬文君同時提醒，台灣國防預算明年將近9500億元，加上特別預算逾1000億元，總額已破兆，未來可能達GDP 5%。他強調，國防與外交資源應「花在刀口上」，以實質效益為優先，避免排擠社福、農業及基礎建設等其他政策支出。

外交部長林佳龍表示，台灣希望能參演環太平洋軍演，也希望美方依法案執行，外交部將持續關注進度，但最終決定仍在美方行政部門。

