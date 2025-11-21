賴總統署名《全民安全指引》全台普發 2026年1月完成發放

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
新版《台灣全民安全指引》將分四梯次，於2026年1月5日前完成全國發放。圖／林飛帆臉書
新版《台灣全民安全指引》將分四梯次，於2026年1月5日前完成全國發放。圖／林飛帆臉書

政府於9月推出新版《台灣全民安全指引》，賴清德總統日前在「韌性台灣」國際論壇致詞指出，要讓家家戶戶都能得到新版指引手冊。國安會副秘書長林飛帆21日在臉書表示，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢，《安全指引》將分四梯次，2026年1月5日前完成全國發放。

相較於9月公布的第一版，最新公布的二版手冊特別在天災應變方式中，新增「堰塞湖」一項，提醒讀者在遭遇土石流及堰塞湖時須及時注意。手冊頁首的序言雖文字內容與第一版相同，不過改由賴總統署名。

林飛帆表示，政府正在向全國九百多萬家戶發放《台灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。

林飛帆提到，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。

他說，瑞典去年也更新了手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知。更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

他也說，就在今天，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables，意思是，「人人有責」，非常直白了當。法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。

林飛帆表示，台灣也接上了這個國際趨勢。雖然確實，步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些。不過，有開始，總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

林飛帆提到，昨天，手冊正式發放，他也與內政部的同仁前去台北市的幾個里，視察發放狀況，非常感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助。這份《安全指引》將分四梯次，於2026年1月5日前完成全國發放。

他表示，若民眾已經拿到，歡迎拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若還沒拿到，請不要擔心，可以想居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問。全民有準備，台灣就更安全！

瑞典 林飛帆 法國

