政府普發1100萬本「安全指引」 林飛帆：這是國際趨勢

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國防部印製1100萬本「台灣全民安全指引」實體手冊給全國983萬家戶。國安會副秘書長林飛帆表示，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。圖／取自林飛帆臉書
國防部印製1100萬本「台灣全民安全指引」實體手冊給全國983萬家戶，引發正反意見交鋒。國安會副秘書長林飛帆表示，這是國際社會正共同推動的趨勢，芬蘭、瑞典、波羅等國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。他強調，「現在開始準備，就能建構更強韌的社會。」

林飛帆昨深夜在臉書表示，「你檢查家裡的信箱了嗎？」政府正在向全國9百多萬家戶發放「台灣全民安全指引」，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。

林飛帆強調，這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。瑞典去年也更新了手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知。更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

林飛帆表示，而就在昨天，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables ，意思是，「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。

林飛帆說，「台灣也接上了這個國際趨勢。」雖然確實，我們的步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些。不過，有開始，總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

我國從前天起，正式發放「台灣全民安全指引」手冊。林飛帆說，他也與內政部的同仁前去台北市的幾個里，視察發放狀況，非常感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助。這份「安全指引」將分四梯次，於明年1月5日前完成全國發放。

林飛帆表示，若民眾已經拿到，歡迎拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若還沒拿到，請不要擔心，可以向居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問。「全民有準備，台灣就更安全」。

