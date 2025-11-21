快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

聽新聞
0:00 / 0:00

一周兩次「聯合戰備警巡」 29共機7共艦出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。圖／國防部提供
共軍再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機29架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。圖／國防部提供

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦7艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日下半天再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨（20）日清晨到今（21）日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時25分到晚間7時35分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計26架次在台海中線沿線活動，其中16架次曾逾越中線在我北部空域活動，同時進入我西南空域，在本島應變區外活動。

同時，從昨天下午3時15分至晚間6時20分止，發現中共輔戰機1架次，進入我西南空域活動。另外，昨日下午3時10分至傍晚6時40分，則發現中共輔戰機2架在我北部防空識別區內徘徊。

國防部 戰機 中共

延伸閱讀

一周內第二次！共軍再次「聯合戰備警巡」 24共機出海擾台

7架次共機越中線侵擾北部、西南空域 國軍監控

共機繞台、AI操弄資訊 國安單位警戒中

20架次共機出海擾台 17架次跨越海峽中線

相關新聞

直衝近太空！中科院東部海域試射飛彈重啟 彈高10萬呎

睽違2年時間，國家中山科學研究院（中科院）將於這個月27、28日及12月4、5日共計4天，在屏東九鵬基地與台東成功試射飛...

政府普發1100萬本「安全指引」 林飛帆：這是國際趨勢

國防部印製1100萬本「台灣全民安全指引」實體手冊給全國983萬家戶，引發正反意見交鋒。國安會副秘書長林飛帆表示，這是國...

一周兩次「聯合戰備警巡」 29共機7共艦出海擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦7艘持...

美前官員國會聽證 籲擴大AIT空間編制、速任命主席

美國學者葛來儀及前國防部官員王洛伶今天相繼在國會聽證會上建議擴大AIT編制，以因應外交任務。王洛伶更提到AIT空間已達極...

MD-11起飛秒墜毀 發動機脫落不只一樁致命設計錯在哪？

UPS MD-11F貨機的發動機脫落正常嗎？當然不正常。之前類似狀況的問題出在維修作業偷懶，若先將掛架裝上發動機，再以堆高機舉起對準機翼，鎖上螺絲完成吊掛。堆高機很難完全精確就位，維修人員在稍有落差情況下，硬將發動機放上去，造成金屬細微裂痕，終於在某次起飛時斷裂，導致不幸。

國防部發布將級職務異動 「他」守立法院2年意外未奉派要職

國防部今（20）日發布12月份將官晉升與職務異動人員名單，相關人事12月1日生效。固守立法院2年多的陸軍參謀長陳建義中將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。