聽新聞
0:00 / 0:00
一周兩次「聯合戰備警巡」 29共機7共艦出海擾台
共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦7艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
共軍昨日下半天再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨（20）日清晨到今（21）日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。
根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時25分到晚間7時35分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計26架次在台海中線沿線活動，其中16架次曾逾越中線在我北部空域活動，同時進入我西南空域，在本島應變區外活動。
同時，從昨天下午3時15分至晚間6時20分止，發現中共輔戰機1架次，進入我西南空域活動。另外，昨日下午3時10分至傍晚6時40分，則發現中共輔戰機2架在我北部防空識別區內徘徊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言