一周兩次「聯合戰備警巡」 29共機7共艦出海擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦7艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日下半天再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨（20）日清晨到今（21）日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有17架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時25分到晚間7時35分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計26架次在台海中線沿線活動，其中16架次曾逾越中線在我北部空域活動，同時進入我西南空域，在本島應變區外活動。

同時，從昨天下午3時15分至晚間6時20分止，發現中共輔戰機1架次，進入我西南空域活動。另外，昨日下午3時10分至傍晚6時40分，則發現中共輔戰機2架在我北部防空識別區內徘徊。