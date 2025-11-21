直衝近太空！中科院東部海域試射飛彈重啟 彈高10萬呎

睽違2年時間，國家中山科學研究院（中科院）將於這個月27、28日及12月4、5日共計4天，在屏東九鵬基地與台東成功試射飛彈，範圍涵蓋東部海空域，特別的是以往試射高度標記「無限高」，這次標記為10萬呎，約30.48公里近太空。軍事專家研判可能是新研發或改良型飛彈試射。

根據漁業署公告的射擊通報顯示，中科院分別將在27、28日及12月4、5日共計4天，在晚間6點30分至8點止，在東南部海空域進行火砲試射，管制範圍包含了屏東九鵬、台東綠島、蘭嶼及成功海空域。依過去慣例，台東發射的飛彈為「靶彈」，屏東則為實際測試的攔截導彈。

特別的是過去常見最大彈道高度「無限高」，這次高度設定在10萬呎，相當於30.48公里。軍事專家認為這表示中科院在測試飛彈射擊技術已有相當的純熟度，能更精確、精準操控飛彈，但也有可能是新研發或改良型飛彈試射，最有可能是天弓三增程型防空飛彈持續驗證。

空軍前副司令張延廷表示，依據試射的高度設定及畫設距離範圍來研析，應該是試射中程型的反彈及反機飛彈，至於為何沒有標記「無限高」，中科院及軍方也認為這是沒有意義的，畢竟所有導彈都是有射程距離，沒有所謂的無限高誇大，因此，這次很務實的標記高度出來。