美前官員國會聽證 籲擴大AIT空間編制、速任命主席

中央社／ 華盛頓20日專電

美國學者葛來儀及前國防部官員王洛伶今天相繼在國會聽證會上建議擴大AIT編制，以因應外交任務。王洛伶更提到AIT空間已達極限，不夠容納安全人員，國務院應考慮增設第2或第3處設施，她也呼籲立即任命懸缺多月的AIT主席。

聯邦參議院外交委員會今天召開「檢視台灣增強韌性法案執行情況及未來美台合作機會」聽證會，智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前國防部台灣政策代理主任王洛伶（Lauren Dickey）及前白宮官員杜如松出席作證。

王洛伶回應美國在台協會（AIT）相關提問時表示，美國在與台灣的合作活動不斷增加，特別是在安全面向，「據我了解，AIT在台灣的空間已經達到極限」，根本不足以容納需要在台灣協助執行美國現行安全及其他領域政策目標的人員。

根據AIT網頁，位於內湖的美國在台協會台北辦事處（AIT/Taipei）共有超過550名職員，分屬政治組、經濟組、文化新聞組、商務組及領事組等。AIT在高雄也設有分處，負責當地商業推廣、旅遊服務和新聞文化工作。

王洛伶說，早已應該指示國務院檢討AIT在台的規模配置，並考慮是否需要在台灣增設第2或第3處設施，也就是某種附屬地點，以便容納更多人派駐台灣。

王洛伶另在書面證詞中指出，AIT台北辦事處處長不需經參議院表決通過，AIT華盛頓總部主席目前從缺，這可能導致AIT運作與美國政策不協調。確保AIT擁有足夠資源，是推動美台防務合作的必要且早應進行的措施。

根據美國憲法，美國總統有權決定美國駐外大使人選，但提名案須由參議院確認。AIT台北辦事處處長雖實質上等同美國派駐台灣大使，但目前是由美國國務卿任命，人事案也不須經過參院表決同意。

AIT主席懸缺方面，在拜登任內獲任命為的主席羅森伯格（Laura Rosenberger）今年1月離任，川普政府仍未宣布新人選。

葛來儀也在書面證詞中建議，增加AIT人員配備撥款，並授權更多跨部門人員借調到AIT，以支援國會代表團、國會幕僚代表團、美國官員及其他訪客的訪問。

對此，美國國務院下午對中央社表示，「國務院持續評估我們的全球部署情況，以確保我們更能代表美國民眾因應當今的挑戰。」駐美代表處則說，暫不評論美方人事。

