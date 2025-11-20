國防部發布將級職務異動 「他」守立法院2年意外未奉派要職

國防部今（20）日發布12月份將官晉升與職務異動人員名單，相關人事12月1日生效。固守立法院2年多的陸軍參謀長陳建義中將，意外地未如外界預期獲派任軍團指揮官要職。

據悉，中將職務「異動」部分，國防部人次室次長劉沛智中接任國防大學副校長；陸軍八軍團指揮官廖建興中將調任全民防衛動員署署長；陸軍花東防衛指揮部指揮官劉暐欣中將，調任陸軍8軍團指揮官；陸軍司令部副司令李天龍中將調任參謀本部副參謀總長；陸軍10軍團指揮官李榮華中將調任陸軍司令部副司令；總統府侍衛長邵智君中將，調任陸軍10軍團指揮官；陸軍教準部指揮官俞文鎮中將，調任後備指揮部指揮官；陸軍6軍團副指揮官孔乃德中將，調任陸軍教準部指揮官。

而在少將異動部分，陸軍43砲指部指揮官羅永昶少將調任陸軍8軍團參謀長；陸軍花防部參謀長滕運隆少將調任陸軍43砲指部指揮官；陸軍6軍團參謀長賴文欽少將接任陸軍司令部計畫處處長；陸軍裝甲564旅旅長高廣智少將接任陸軍6軍團參謀長；陸軍南測中心指揮官邱之峯少將，接任陸軍司令部戰備訓練處處長；陸軍10軍團參謀長譚勇少將，調任陸軍南測中心指揮官；陸軍58砲指部指揮官王俊欽少將，接任陸軍10軍團參謀長；陸軍台東地區指揮部指揮官孫進德少將，接任國防部政務辦公室公共事務處處長。陸軍馬祖防衛地區指揮部政戰主任張景泰少將，接任陸軍8軍團政戰主任。

空軍少將職務也有異動，空軍後勤處處長田忠儀少將，接任空軍司令部副參謀長；空軍保修指揮部指揮官徐奕鴻少將，接任空軍司令部後勤處處長；空軍航空技術學院校長李瀚鼎少將，調任空軍保修指揮部指揮官；空軍第1後指部指揮官鍾喜文少將，調任空軍航空技術學院校長。

據觀察，2023年7月接任陸軍參謀長一職至今的陳建義，陸官79年班畢業的他因在軍校曾降一期，服役年限上較為迫切，傳因須協調龐大年度及軍事特別預算，這波未列派任軍團指揮官名單，繼續固守立法院；同樣表現優異的國防部國會聯絡組陸軍組長曹茹瑋上校，這波被派任6軍團人軍處長，未獲晉升，軍方與國會咸認為是遺珠之憾。