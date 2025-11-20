快訊

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

台網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 友揭神祕背景：曾是名流圈常客

一周內第二次！共軍再次「聯合戰備警巡」 24共機出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍今日下午再次發動聯合戰備警巡，出動大批機艦出海擾台，圖為共軍殲16戰機。圖／國防部資料照
共軍今日下午再次發動聯合戰備警巡，出動大批機艦出海擾台，圖為共軍殲16戰機。圖／國防部資料照

中共解放軍繼11月15日後，一周內再次發動聯合戰備警巡。國防部今晚表示，從下午開始陸續偵獲中共各型軍機及無人機共計24架次出海，配合共艦騷擾我周邊海空域。國軍運用聯合情監偵手段密切掌握及應處。

國防部晚間表示，從14時54分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中線及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

這是共軍繼上周六（15日）後，一周內再次發動機艦警巡襲擾我周邊海空域。國防部說，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部 中共 國軍 解放軍
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

仿效晶片效益 外交部成立無人機外交小組

中科院長盼民雄航太園區變竹科第二 無人機成優勢產業

美國會報告警告共軍可快速封台 薛瑞福：攻台預警時間減少

美國會報告點共軍攻台3潛在時間：2027年可能性不高

相關新聞

賴總統核定…國防部對內發布晉升中、少將名單 下月1日生效

國防部今（20）日發布下月將官晉升人員名單，相關人事下月1日生效。

國軍預防醫學研究所長換將 泌尿外科專長的「他」接任所長

奉賴清德總統核定，國防部今（20）日發布下月將官晉升、調任人員。三軍總醫院副院長蒙恩上校，將接任國防醫學大學預防醫學研究所...

國防部發布將級職務異動 「他」守立法院2年意外未奉派要職

國防部今（20）日發布12月份將官晉升與職務異動人員名單，相關人事12月1日生效。固守立法院2年多的陸軍參謀長陳建義中將...

路透揭中共「影子海軍」演練奪台 軍事專家：台灣守軍恐無力招架

根據路透社一項追蹤船舶動向與分析今年夏天軍演衛星影像的調查顯示，中國正利用由民用貨船與渡輪組成「影子海軍」，演練奪台行動

一周內第二次！共軍再次「聯合戰備警巡」 24共機出海擾台

中共解放軍繼11月15日後，一周內再次發動聯合戰備警巡。國防部今晚表示，從下午開始陸續偵獲中共各型軍機及無人機共計24架...

16架次共機下午起越中線擾台 國防部：嚴密監控、掌握

國防部今天表示，自下午2時54分起，16架次共機逾越台海中線侵擾北部、中線及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。