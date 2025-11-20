一周內第二次！共軍再次「聯合戰備警巡」 24共機出海擾台
中共解放軍繼11月15日後，一周內再次發動聯合戰備警巡。國防部今晚表示，從下午開始陸續偵獲中共各型軍機及無人機共計24架次出海，配合共艦騷擾我周邊海空域。國軍運用聯合情監偵手段密切掌握及應處。
國防部晚間表示，從14時54分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計24架次出海，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中線及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
這是共軍繼上周六（15日）後，一周內再次發動機艦警巡襲擾我周邊海空域。國防部說，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
