國軍預防醫學研究所長換將 泌尿外科專長的「他」接任所長
奉賴清德總統核定，國防部今（20）日發布下月將官晉升、調任人員。三軍總醫院副院長蒙恩上校，將接任國防醫學院預防醫學研究所所長，晉升少將。
蒙恩擁有英國牛津大學藥理學博士學位，是三總泌尿外科主治醫師，兼任行政副院長，也是國防醫學大學醫學院醫學系教授，曾獲「國防部優良軍醫」獎。
成立超過40年的三峽預防醫學研究所內有最高等級的P4實驗室，是國軍用來研發對抗生物戰劑技術的重鎭，受國際矚目，至今沒有解密。2021年國防部宣布預醫所興建新的一座P4實驗室，興建完成後將成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。
國軍軍醫系統異動包括：三總院長陳元皓少將調任軍醫局副局長；三總松山分院院長蔡宜廷少將，調任三軍總醫院院長；國防醫學院預防醫學研究所所長許育瑞少將，調任三軍總醫院松山分院院長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言