聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
三軍總醫院副院長蒙恩上校。圖／取自三總官網
三軍總醫院副院長蒙恩上校。圖／取自三總官網

賴清德總統核定，國防部今（20）日發布下月將官晉升、調任人員。三軍總醫院副院長蒙恩上校，將接任國防醫學院預防醫學研究所所長，晉升少將。

蒙恩擁有英國牛津大學藥理學博士學位，是三總泌尿外科主治醫師，兼任行政副院長，也是國防醫學大學醫學院醫學系教授，曾獲「國防部優良軍醫」獎。

成立超過40年的三峽預防醫學研究所內有最高等級的P4實驗室，是國軍用來研發對抗生物戰劑技術的重鎭，受國際矚目，至今沒有解密。2021年國防部宣布預醫所興建新的一座P4實驗室，興建完成後將成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。

國軍軍醫系統異動包括：三總院長陳元皓少將調任軍醫局副局長；三總松山分院院長蔡宜廷少將，調任三軍總醫院院長；國防醫學院預防醫學研究所所長許育瑞少將，調任三軍總醫院松山分院院長。

國防醫學院 國防部 軍醫 賴清德
國軍預防醫學研究所長換將 泌尿外科專長的「他」接任所長

奉賴清德總統核定，國防部今（20）日發布下月將官晉升、調任人員。三軍總醫院副院長蒙恩上校，將接任國防醫學院預防醫學研究所...

