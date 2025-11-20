賴總統核定…國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

快訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今（20）日發布12月份將官晉升人員名單，相關人事12月1日生效。圖/本報資料照
國防部今（20）日發布12月份將官晉升人員名單，相關人事12月1日生效。圖/本報資料照

國防部今（20）日發布下月將官晉升人員名單，相關人事下月1日生效。

據悉，國防部今已對內發布少、中將晉任名單。少將晉升中將部分：陸軍計畫處處長黃超政少將接任陸軍花東防衛指揮部指揮官，晉升中將；陸軍司令部戰備訓練處處長尹昌榮少將，接任陸軍6軍團副指揮官，晉升中將；陸軍8軍團參謀長侯嘉倫少將接任國防部人次室次長，晉升中將。

上校晉升少將部分：

陸軍戰備訓練處副處長葉雲五上校接任陸軍花東防衛指揮部參謀長，晉升少將；陸軍南測中心副指揮官黃耀霆上校，接任陸軍裝甲564旅旅長，晉升少將；總統府侍從官楊俊陵上校，接任陸軍58砲指部指揮官，晉升少將；國防部訓次室戰力處副處長胡雅中上校，接任陸軍台東地區指揮部指揮官，晉升少將；憲兵指揮部政戰副主任張博彥上校，接任陸軍馬祖防衛地區指揮部政戰主任，晉升少將；空軍後勤處副處長李有恆上校，接任空軍第1後勤指揮部指揮官，晉升少將；軍備局工營處副處長陳家揚上校，接任軍備局工營中心主任，晉升少將；空軍司令部法律事務組組長簡朝興上校，接任最高檢察署檢察長，晉升少將。

陸軍 國防部 空軍 總統府
