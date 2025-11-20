中日關係緊張來試探？陸海警一天兩度闖金門海域 測試我海巡反應

中日兩國情勢持續升溫之際，中國大陸海警船近日多次逼近金門海域，金門海巡隊傍晚表示，繼本月13日中國海警以「一路縱隊」闖入金門後，今日更改以「東西分進」的方式，在上午與下午兩度侵擾，疑似刻意測試台灣在不同情境下的反應能力。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區今日清晨8時許即偵獲中國海警船關閉AIS，自我國水域外邊緣逼近，行跡明顯異常，9時，中國海警「14515」、「14603」、「14605」及「14527」等4艘船分成兩組，分別從烈嶼西南與料羅東南方向航入限制水域，並以縱隊行進，海巡署立即派出4艘巡防艇前推攔阻，與對方併行監控，避免其深入，直至中方船隻退離。

沒想到午後15時中國海警船再度侵擾進逼，海巡艇依「不退讓、不迴避」原則持續守位，並以中、英文無線電強硬警告對方立即離開，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於17時航出金門限制水域。

海巡署強調，中國海警10月份未有侵擾金門水域狀況，在中日情勢升溫之際，中國海警亦於本月三度密集侵擾金門水域，面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天候海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能量，以應對中國海警船，此外，鑑於近期中日兩國情勢，海巡署持續密注海面目標動態，遇有違常徵候時於第一時間妥慎應處。