配潛水鐘、百噸級拖纜機！大武艦救南能力升級 周六首度開放參觀

今年唯一一場營區開放活動，周六將在高雄新濱碼頭登場，今年海軍將開放兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」及上個月底才正式成軍服役的救難艦「大武軍艦」。首度開放民眾參觀的大武艦，標準配備有潛水鐘及減壓艙，同時配備100噸拉力主拖纜機，最大可拖帶10萬噸船艦能力。大幅提升救難作業效率。

大武艦是海軍為了取代艦齡已經將近80歲的現役「大字號」救難艦，以「安海計畫」籌建的新式救難艦，2020年10月由台船得標，去年10月23日交船，今年初的海軍春節加強戰備操演中第一次亮相，10月31日由海軍司令唐華主持成軍典禮。

大武艦長87公尺，寬15.5公尺，滿載排水量3250噸，最大速率18節以上；相較於現役的大同級拖救艦可拖動4萬噸級以內艦艇，大武艦艦尾拉力100噸的主拖纜機，可拉動10萬噸級以上艦艇。可支援艦艇船隻海上遇險救難及拖帶任務。

同時因應拖救作業所需，大武艦的駕駛台除了採360度全景式環艙設計，可同時觀察前後甲板動態外，並配有IBS整合艦橋系統，可提供電子海圖、導航雷達等資訊，俥舵操控台則可控制舵機、引擎及艏艉俥推進器及伸縮式全向推進器，增加艦船操控的靈活性，航行時僅需8至10人在駕駛台值更。

此外，大武艦上配備有潛水鐘及減壓艙，大幅提升潛水救難作業效率。據指出，現役大字號救難艦在接獲任務後，必須將水下作業大隊的潛水鐘、減壓艙等設備艤裝到船上，必須花費48小時，如今可大幅減少深海潛水救難任務的整備時間。