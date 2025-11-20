快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

配潛水鐘、百噸級拖纜機！大武艦救南能力升級 周六首度開放參觀

聯合報／ 記者李人岳／高雄即時報導
海軍新濱營區周六開放民眾參觀，今年海軍將開放兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」及10月底甫成軍的救難艦「大武軍艦」。大武艦配備有潛水鐘及減壓艙，同時配備100噸拉力主拖纜機，最大可拖帶10萬噸船艦能力。大幅提升救難作業效率。記者李人岳／攝影
海軍新濱營區周六開放民眾參觀，今年海軍將開放兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」及10月底甫成軍的救難艦「大武軍艦」。大武艦配備有潛水鐘及減壓艙，同時配備100噸拉力主拖纜機，最大可拖帶10萬噸船艦能力。大幅提升救難作業效率。記者李人岳／攝影

今年唯一一場營區開放活動，周六將在高雄新濱碼頭登場，今年海軍將開放兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」及上個月底才正式成軍服役的救難艦「大武軍艦」。首度開放民眾參觀的大武艦，標準配備有潛水鐘及減壓艙，同時配備100噸拉力主拖纜機，最大可拖帶10萬噸船艦能力。大幅提升救難作業效率。

大武艦是海軍為了取代艦齡已經將近80歲的現役「大字號」救難艦，以「安海計畫」籌建的新式救難艦，2020年10月由台船得標，去年10月23日交船，今年初的海軍春節加強戰備操演中第一次亮相，10月31日由海軍司令唐華主持成軍典禮。

大武艦長87公尺，寬15.5公尺，滿載排水量3250噸，最大速率18節以上；相較於現役的大同級拖救艦可拖動4萬噸級以內艦艇，大武艦艦尾拉力100噸的主拖纜機，可拉動10萬噸級以上艦艇。可支援艦艇船隻海上遇險救難及拖帶任務。

同時因應拖救作業所需，大武艦的駕駛台除了採360度全景式環艙設計，可同時觀察前後甲板動態外，並配有IBS整合艦橋系統，可提供電子海圖、導航雷達等資訊，俥舵操控台則可控制舵機、引擎及艏艉俥推進器及伸縮式全向推進器，增加艦船操控的靈活性，航行時僅需8至10人在駕駛台值更。

此外，大武艦上配備有潛水鐘及減壓艙，大幅提升潛水救難作業效率。據指出，現役大字號救難艦在接獲任務後，必須將水下作業大隊的潛水鐘、減壓艙等設備艤裝到船上，必須花費48小時，如今可大幅減少深海潛水救難任務的整備時間。

官兵指出，潛水鐘最大作業水深100公尺（人員），主臍管可輸送氣源、電腦測深、通訊系統連接及攝像等功能，潛水鐘最大可容納3人，另配置一組可顯示深度的深度儀表，配合控制站、收放系統、熱水系統及減壓艙，可更加安全執行任務。

大武艦的駕駛台採360度全景式環艙設計，並配有IBS整合艦橋系統及俥舵操控台，可控制舵機、引擎、艏艉俥推進器及伸縮式全向推進器，增加艦船操控的靈活性，航行時僅需8至10人在駕駛台值更。記者李人岳／攝影
大武艦的駕駛台採360度全景式環艙設計，並配有IBS整合艦橋系統及俥舵操控台，可控制舵機、引擎、艏艉俥推進器及伸縮式全向推進器，增加艦船操控的靈活性，航行時僅需8至10人在駕駛台值更。記者李人岳／攝影
大武艦上配備有潛水鐘及減壓艙，可大幅減少深海潛水救難任務的整備時間，提升潛水救難作業效率。記者李人岳／攝影
大武艦上配備有潛水鐘及減壓艙，可大幅減少深海潛水救難任務的整備時間，提升潛水救難作業效率。記者李人岳／攝影

海軍司令 艦艇
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

官田凌波渡頭休閒農業區成果發表 「菱魂良品」領航農村轉型再升級

海軍高雄新濱營區本周六開放 最新艦艇裝備陳展超吸睛

升級套件上身！Subaru 在日本推出限量 BRZ STI Sport Type RA 特仕版

海軍新濱營區 AAV7兩棲車、軍用商規無人機周六供民眾體驗

相關新聞

配潛水鐘、百噸級拖纜機！大武艦救南能力升級 周六首度開放參觀

今年唯一一場營區開放活動，周六將在高雄新濱碼頭登場，今年海軍將開放兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」及上個月底才正式成軍服役的救...

海軍高雄新濱營區本周六開放 最新艦艇裝備陳展超吸睛

今年國軍營區開放活動將於本周六在高雄新濱營區舉行，現場展示國艦國造的玉山艦與新型救難艦「大武艦」將首度見客並開放登艦...

役男入伍染賭惡習 家長無奈向立委求助...揭軍中環境問題

國防部報告國軍心理衛生制度，指出官兵心理求助以身心健康、環境適應為主，集中在新兵、二兵及中少尉等基層。立委馬文君質疑，若...

海軍新濱營區 AAV7兩棲車、軍用商規無人機周六供民眾體驗

今年唯一一場營區開放活動，周六將在高雄新濱碼頭登場，軍方此次除了首度開放10月底才成軍的救難艦「大武軍艦」外，也首度在營...

兩岸海戰60周年 羅智強促清查東山島戰役失蹤人員入祀忠烈祠情形

今年為我國對日抗戰勝利80周年，亦為兩岸海戰60周年。國民黨立委羅智強為大陳義胞之後，他今日表示，遺憾政府不僅沒有紀念抗...

兩岸升溫修法增人力上艦？管碧玲否認：是因造新船、修警文職待遇

因應海巡艦艇人力不足，海委會月前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦。海委會主委管碧玲今說，修法與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。