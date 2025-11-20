海軍高雄新濱營區本周六、日開放 最新艦艇裝備陳展超吸睛

今年國軍營區開放活動將於本周六、日在高雄新濱營區舉行，現場展示國艦國造的玉山艦與新型救難艦「大武艦」將首度見客並開放登艦參觀，民眾可近距離接觸船上的潛水鐘，減壓艙、駕駛台等裝備，此外還有莒拳隊、陸戰隊儀隊動態展演及園遊會等活動，場面十分壯觀。

國軍近年來一年只辦理一場營區開放活動，由陸海空軍輪流舉辦，今年輪到海軍主辦，本周六起一連兩天在高雄鼓山新濱營區舉行，海軍今天上午進行全兵力預演，由海軍副司令中將敖以智主持，軍方表示此次營區開放的亮點主要為國造新型救難艦「大武軍艦」、兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」，並開放民眾登艦，參觀大武軍艦主托纜機、潛水鐘、減壓艙、駕駛台，以及玉山軍艦的醫務所、飛行甲板、海劍二防空飛彈系統等，另外玉山艦上還有陳展4輛AAV7兩棲突擊車及4艘機械化登陸艇，另外，這次也陳展多型號的無人機，包括艦載型監偵無人機、陸用監偵型無人機、監偵型無人機、紅雀二型無人機、銳鳶一型無人機等，展現海軍在全面監偵與海域覺知整體能量。