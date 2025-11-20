役男入伍染賭惡習 家長無奈向立委求助...揭軍中環境問題
國防部報告國軍心理衛生制度，指出官兵心理求助以身心健康、環境適應為主，集中在新兵、二兵及中少尉等基層。立委馬文君質疑，若求助原因是環境適應，恐反映長官壓迫、過度操課或勤務安排不合理等問題，呼籲國防部治本、改善基層環境，並提出更完整書面報告。
國防部指出官兵求助心理諮商的樣態可分為六大項，包括環境適應、身心健康、家庭因素、行為偏差、經濟因素及感情因素；經交叉分析後，以身心健康與環境適應佔比最高。
馬文君表示，統計已明確顯示「輔導需求最高」集中在基層單位，國防部應正視背後是否反映軍中環境出現問題。她質疑，若主因是環境適應，就必須檢視基層部隊是否存在長官壓迫、虐待暴力、不當命令、過度操課、勤務安排不合理等狀況，抑或領導統御與職場環境本身出了問題。
她並提到，有家長向她反映，家中役男入伍後竟染上賭博惡習、累積賭債，最後還得由父母代為償還，這就是軍中職場環境出問題的最好例子。她強調，國軍每年提高心理輔導預算，但若只治標、不治本，基層困境仍難改善；唯有從改善軍中環境做起，才能真正幫助官兵維持心理健康，也能減少一年比一年更高的心理諮商預算。
馬文君要求國防部提出更完整、具體的書面報告，全面檢視造成官兵心理壓力的因素。
國防部長顧立雄則回應，目前國軍心理輔導採「三級防處」制度進行，平時即持續掌握官士兵心理狀況；國防部也會避免不當管教，並持續改進基層部隊不良環境，以維護官兵心理健康。
