快訊

海軍新濱營區 AAV7兩棲車、軍用商規無人機周六供民眾體驗

聯合報／ 記者李人岳／高雄即時報導
今年唯一一場營區開放活動，周六將在高雄新濱碼頭登場，日前才在救災時輾壞民眾車輛而聲名大噪的AAV7兩棲突擊車，這次也難得攜帶地雷清除套件，開放民眾參觀。記者李人岳／攝影
今年唯一一場營區開放活動，周六將在高雄新濱碼頭登場，軍方此次除了首度開放10月底才成軍的救難艦「大武軍艦」外，也首度在營區開放活動中展出新進服役的三款軍用商規無人機。另外，日前才在救災時輾壞民眾車輛而聲名大噪的AAV7兩棲突擊車，這次也難得攜帶地雷清除套件，開放民眾參觀。

海軍新濱營區開放活動，將於周六上午9時起至下午4時舉行，今年海軍將開放兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」及10月底才正式成軍服役的救難艦「大武軍艦」。陸上武器裝備方面，軍方今年陸續有多款軍用商規無人機交付部隊服役，這次首度在營區開放活動中展出新進服役的陸用型監偵無人機、艦載型監偵無人機和四軸監偵型無人機等三款軍用商規無人機。

海軍官校鼓號樂隊、陸戰隊樂儀隊、陸戰隊莒拳隊和左營高中熱舞社，也將分別登場演出。陸戰儀隊在花式操槍過程中，還特別編排「旋翼無人機隊形」，呼應全力推動建構無人機戰力的政策方向。

除了多款無人機之外，軍方這次也分別展出海軍陸戰隊的M109突擊艇、雙聯裝刺針飛彈、標槍飛彈、20機砲與40榴彈槍悍馬車、岸置雄三機動飛彈車與雷達車等武器裝備，同時難得公開搭載除雷套件的AAV7兩棲突擊車。

AAV7兩棲突擊車日前因援救蘇澳水患不慎輾壞2輛民眾車輛，閣揆卓榮泰勘災時表示和國防部長顧立雄會「一人賠償一台」，讓AAV7聲名大噪。AAV7不僅平日可救災，戰時也是陸戰隊兩棲搶灘登陸的主力。海軍此次同時展出AAV7的運兵型、指揮車、救濟車與掃雷車。

登陸戰車大隊上士分隊長蘇軒漢說明，AAV7掃雷車是將MK154 Mod1掃雷套件裝置於兩棲突擊運輸車上，透過MK22 Mod4火箭將M59導爆索投射至雷區，以爆破方式排除淺水域近岸地雷及障礙物，為後續登陸部隊開闢縱深最長270公尺、寬14公尺的安全通道。

MK154為模組化系統，全套淨重約1368公斤，由系統外罩總成、前棧板總成、火箭發射器總成、後棧板與導軌總成等四大部位組成，屬於模組化系統，每套系統可攜帶3枚除雷火箭，每枚可牽引100公尺長的導爆索。

今年唯一一場營區開放活動，周六將在高雄新濱碼頭登場。記者李人岳／攝影
海軍新濱營區開放活動，將於周六上午9時起至下午4時舉行，軍方首度在營區開放活動中展出新進服役的多款軍用商規無人機，圖為「陸用型監偵無人機」。記者李人岳／攝影
海軍新濱營區開放活動，將於周六上午9時起至下午4時舉行，軍方首度在營區開放活動中展出新進服役的多款軍用商規無人機，圖為「艦載型監偵無人機」。記者李人岳／攝影
今年唯一一場營區開放活動，周六將在高雄新濱碼頭登場，日前才在救災時輾壞民眾車輛而聲名大噪的AAV7兩棲突擊車，這次也難得攜帶地雷清除套件，開放民眾參觀。記者李人岳／攝影
兩棲 海軍 陸戰隊
