兩岸海戰60周年 羅智強促清查東山島戰役失蹤人員入祀忠烈祠情形

今年為我國對日抗戰勝利80周年，亦為兩岸海戰60周年。國民黨立委羅智強為大陳義胞之後，他今日表示，遺憾政府不僅沒有紀念抗戰勝利，更遺忘了在兩岸海戰中為國犧牲的官兵。

羅智強說，民國54年，國軍為了保衛國家安全，一年內與中共發生了五一東引海戰、八六東山海戰、烏坵海戰共三場海戰，折損了223名官兵。從此後，兩岸緊張情勢趨緩，台灣海峽再也沒有發生過海戰，國軍弟兄的犧牲，為台海帶來了超過半世紀的和平。

羅智強表示，三場海戰中的陣亡的官兵獲入祀忠烈祠，生還官兵則獲頒獎章，但被共軍所俘，仍能保持忠貞氣節、不投降、不屈服的官兵，卻未能受政府平等對待，反受懷疑，至今仍然未獲得忠貞軍人應有的榮譽。

羅智強說，時間再倒回民國42年的東山島突襲作戰，該場戰役國軍陣亡2664人，其中傘兵部隊傷亡最重，陣亡官兵254人（含失蹤71人）。東山島戰役距今已逾70年，但失蹤人員卻未能比照陣亡官兵入祀忠烈祠。

羅智強指出，國軍保家衛國的犧牲奉獻不該被遺忘。國防部應清查統計東山島戰役失蹤人員入祀忠烈祠情形，比照陣亡官兵辦理，以慰忠魂英靈，並應恢復三場海戰中被俘未降人員的榮譽，表彰他們的愛國之心，以樹立忠貞典範，激勵官兵士氣。