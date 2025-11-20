兩岸升溫修法增人力上艦？管碧玲否認：是因造新船、修警文職待遇

因應海巡艦艇人力不足，海委會月前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦。海委會主委管碧玲今說，修法與兩岸情勢緊張並不相關，而是新船一直造好，且過去制度犧牲許多同仁待遇，因警職跟文職待遇不同，將修回他們身分才公平。

管碧玲今赴立院內政委員會列席報告業務概況並備詢，會前受訪被問及，海巡船艦增派警力是否跟兩岸情勢升溫、人力緊繃有關？

管碧玲說，新船一直造好，所以一定要修法，且修編制表是因為過去制度讓許多同仁做很多的犧牲，比如說警職跟文職待遇不一樣，因為警職有不一樣的加給。

管碧玲舉例，以海巡署長來講，他擔任署長會失去警職的身分；如果願意到船上擔任艦長，責任又重，也會失去警職的身份。因此要調整不合理部分。所以將恢復原來只能夠用文職，但是事實上是警職同仁在擔任的艦長、船上幹部，修回他們的身分，這樣對他們才公平。

至於修法是否跟兩岸情勢升溫有關？管碧玲否認，與兩岸情勢緊張並不相關。