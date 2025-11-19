美國國會建議台灣挹注「第三國」強化嚇阻力 專家：為分擔美軍投資

美國國會公布報告，點出中國大陸可能攻台的三個時間點，同時建議應開啟對外軍售合作新模式，由台灣資助第三國的非武器支援服務項目。國防院戰略所所長蘇紫雲提醒，必須注意不會造成區域軍力失衡導致衝突更加劇，其次也要符合美國對武器輸出的最終使用國要求。中華戰略前瞻協會研究員揭仲則認為，美方的建議，說穿了是為分擔美軍在第一島鏈的軍事投資與開銷，但在國內多項軍事建設需求且資源有限的情況下，還是應以國內建設為優先。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」提交逾700頁年度報告，其中點出中國大陸可能攻台的三個時間點，分別為2027年、2035年與2049年。同時也建議應開啟對外軍售合作新模式，由台灣資助第三國的非武器支援服務項目，以強化台灣的太平洋島國合作。報告認為，這種由台灣資助第三國的模式，最終將有利於台灣維護自身安全。

蘇紫雲認為，這項作法有一定可行性，事實上台灣過去也曾向菲律賓提供海巡艇等裝備，換取運用菲國小島做炸射訓練之用，也會提供UH-1H直升機等退役裝備給中南美友邦，還曾在伊拉克戰爭期間提供美軍所需彈藥，因此他認為包括軍事裝備、人道器材物資裝備以及網路安全等新興技術援助等，都是台灣可回饋國際社會的項目。

不過他指出，這類援助必須相當謹慎，首先須注意不會造成區域軍力失衡導致衝突更加劇，其次美製裝備必須徵求美方同意，並符合對武器輸出的最終使用國條款的要求。

針對美方揭露的共軍攻台三時機，蘇紫雲認為，中共打仗或許可以不在乎成本與人命，但很在乎政治風險，一定會思考萬一攻台失敗必須蒙受的內部政治災難，因此對攻台若無絕對把握，應該不會動手。站在我方角度，無論對方或友我國家的態度如何，我方自己都應做好所有應有的準備。

揭仲則認為，國軍對國內的戰力整建都需要不少經費，在國防財力有限的前提下，應該優先挹注國內的國防建設，其實並無太多餘裕支援他國。其次，美方的建議，說穿了其實是為分擔美軍在第一島鏈如菲律賓及西南諸島的軍事投資與開銷；但問題是日本、菲律賓敢不敢接受台灣的援助？尤其在欠缺正式條約或協議的保障下，是否存在很多變數？

他分析，美軍在第一島鏈雖然主力後撤，但仍需在前緣維持遠征前進基地，平時就須有一定建設，同時在菲律賓等國也要維持彈藥貯備，不過對我方而言，恐怕還有很多變數。

揭仲舉例，例如韓國提供菲律賓退役巡邏艦、日本提供海上巡邏機，那是兩國有除役裝備的餘裕，但若要我方投資建設，就應該從長計議。

揭仲並指出，中共軍改10年至今，恐怕還沒完全建立網狀化作戰能力，也尚未培養出熟悉現代化作戰的指揮人才，因此2027年之前還無短時間完成攻台任務的能力。根據共軍的多項建軍計畫，可在2035年具備在西太平洋與美軍一較高下的能力，因此從2030起，台海的軍事風險就會升高，加上習近平提出2049中華民族偉大復興的期程，其中要件之一就是兩岸統一，台海的戰爭威脅將會更高。

不過他也認為，以共軍目前的動員能力，若要攻台並佔領全台，仍需進行非常大規模的軍事、物資集結與動員，連共軍內部也認為不可能毫無預警就達成由演轉戰的行動。