快訊

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

手插口袋送客…陸外交部司長見日本外務省官員 這穿搭疑洩北京1訊號

卓榮泰：擴大城鎮韌性演習 明年首實施跨縣市演練

中央社／ 台北19日電
行政院長卓榮泰19日主持行政院動員會報114年度會議時表示，將持續推進全社會防衛韌性，並擴大城鎮韌性演習，民國115年將首實施跨縣市演練。（行政院提供）中央社
行政院長卓榮泰19日主持行政院動員會報114年度會議時表示，將持續推進全社會防衛韌性，並擴大城鎮韌性演習，民國115年將首實施跨縣市演練。（行政院提供）中央社

為建構強韌且堅實的緊急應變體系，行政院卓榮泰今天表示，明年將擴大城鎮韌性演習演練規模，首度實施跨縣市協同演練，同時，為因應天災造成的大規模通訊中斷，NCC提出的研議災害漫遊機制、台電公司場站設立基地台等策進作為應儘速辦理。

行政院今天透過新聞稿指出，卓榮泰主持「行政院動員會報114年度會議」時表示，當前台灣面臨的挑戰與威脅日益險峻，中共持續以灰色地帶、資安攻擊、錯假訊息傳播與認知作戰等方式，威脅台灣整體國家安全，加以氣候變遷導致天災加劇，政府必須嚴肅面對並提高警覺。

卓榮泰說，政府除持續推動「全社會防衛韌性」，精進民力運用、物資儲備、關鍵基礎設施、安全防護等各項工作外，也透過「城鎮韌性演習」模擬情境，強化政府與民間協作量能，建構中央與地方應變支援機制，而動員準備綱領是未來推動動員工作的重要依據，請各與會單位務必高度重視，並落實納入未來日常工作重點。

卓榮泰指示，國防部全民防衛動員署管制應辦理「檢視各類動員法規」、「加強宣導台灣全民安全指引」及「深化韌性演習效能」等3大事項，調修過時且不符實際需求的條文，以利推動各項業務，也請各部會及地方政府協助推廣台灣全民安全指引。

深化韌性演習效能部分，卓榮泰說，為建構強韌且堅實的緊急應變體系，明年將擴大城鎮韌性演習演練規模，並首度實施跨縣市協同演練，請各部會及地方政府加強與鄉里基層單位及民眾溝通，整合民防、替代役備役、志工團體等民間力量，擴大企業及社區參與，強化全社會防衛韌性。

另外，今年颱風丹娜絲對嘉義及台南地區造成大規模通訊中斷，卓榮泰說，國家通訊傳播委員會（NCC）已提出「研議災害漫遊機制」、「台電公司場站設立基地台」及「重建特別條例與前瞻特別預算」等3項策進作為，請務必依照規劃期程儘速辦理，並請3大電信公司配合完善備援措施。

城鎮韌性演習 卓榮泰 行政院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【重磅快評】不溝通又不會編預算 卓榮泰不如早日讓賢

財劃法刪減高雄174億引地方不滿 陳其邁：突襲式通過很不負責

【即時短評】財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

【重磅快評】行政院宣戰立法院 卓揆做了最壞示範

相關新聞

卓榮泰：擴大城鎮韌性演習 明年首實施跨縣市演練

為建構強韌且堅實的緊急應變體系，行政院長卓榮泰今天表示，明年將擴大城鎮韌性演習演練規模，首度實施跨縣市協同演練，同時，為...

台美國防安全合作載入台灣關係法 蕭美琴：川普與歷屆政府立場一致

副總統蕭美琴接受立陶宛網路媒體「15min」專訪內容今天播出，對於美國川普政府甫批准此任期內首度對台軍售，蕭美琴表示，感...

視察ALTIUS-600M無人機訓練 顧立雄：可發揮不對稱作戰優勢

陸軍向美採購ALTIUS-600M攻擊型無人機已陸續交貨，國防部長顧立雄昨天視察陸軍無人機訓練中心，視導陸軍ALTIUS...

部隊鍋 EP245｜國軍部隊能做什麼紀念物？圖案怎麼設計才不踩雷？

國軍服裝規範日趨開放，身上配戴的紀念物也很多元。從MDFK臂章到TAIWAN ARMY，這些紀念物有什麼規範？

「全民安全手冊」採紙本發行防數位落差 網友打臉：那數發部還留著幹嘛？

國防部宣布推出紙本「台灣全民安全指引」，動用第二預備金，總印量1100萬本，部長顧立雄強調，印發紙本可避免資訊落差。不過...

陸海警船入釣魚台海域 顧立雄：進入應變區我方會處置

中日緊張情勢升高，傳出共軍除了在黃海實彈射擊演習外，也派出海警船進入釣魚台海域。藍白立委質疑軍方會不會驅離接近釣魚台的中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。