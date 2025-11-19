川普2.0首度對台軍售 蕭美琴：美是最重要安全夥伴

川普政府日前甫批准此任期內首度對台軍售的議題。副總統蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據「台灣關係法」評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統日前接受立陶宛網路媒體「15min」視訊專訪，訪談內容已於今天播出。

對於川普政府甫批准此任期內首度對台軍售的議題，副總統表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據「台灣關係法」評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來「國防授權法案」中強調的新方案。

蕭副總統也感謝自川普第一任政府以來，美國常態性評估台灣的國防需求，並在如期發布的國防採購和對台軍售公告中做出相應的回應。

副總統指出，國防安全合作不僅明文載入「台灣關係法」，包含現任川普政府在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，台灣將繼續與其密切合作。

她說，台灣當然明白，川普政府非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任。因此，台灣除了過去8年國防支出增長約80%之外，也將持續投入更多資源於自我防衛，目標是按照北約標準在2030年前達到GDP 5%。

副總統表示，增加國防支出並非自我防衛的唯一努力，台灣也推動多項改革，例如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性，這一切都展現台灣在國防上的決心與承諾。

她說，在展現承諾的同時，美國也持續支持台灣，將會緊密合作，目標是預防衝突及維持和平，也相信川普總統已將和平列為其政策的重要一環，期待能共同努力，確保區域的和平與穩定。