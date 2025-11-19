983萬家戶將收到！台灣普發全民安全指引獲歐洲友盟肯定

國防部將普發紙本「台灣全民安全指引」，政府官員今天說，台灣終於跟上此國際趨勢，此舉也受到許多歐洲友盟國家的高度肯定，肯認台灣對提升全社會韌性的努力。

國防部昨天召開記者會表示，台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）19日起展開家戶普發作業，透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶，預計明年1月5日前完成。

政府官員今天指出，「台灣全民安全指引」9月份新版發布以來，因內容實用且資訊完整，獲得非常正面的迴響，許多民眾積極詢問取得方式。總統已於9月份「全社會韌性委員會國際論壇」宣示，將讓家戶都能取得手冊，確保全民具備必要的防災與避難知識。此次普發，正是政府積極將政策落實，保障國人生命財產安全的重要行動。

官員表示，強化社會韌性已是國際趨勢。不只受到俄烏戰爭威脅的歐洲周邊國家如捷克、法國，皆於今年宣布將家戶普發全民安全手冊，長期受到俄羅斯威脅的北歐國家如芬蘭、瑞典、愛沙尼亞更是家家戶戶都發放一本。台灣終於跟上此國際趨勢，此舉也受到許多歐洲友盟國家的高度肯定，肯認台灣對提升全社會韌性的努力。

官員說，昨日多國駐台辦事處亦紛紛於社群媒體轉發政府將普發「台灣全民安全指引」的資訊，例如，芬蘭商務辦事處發文表示「此指引旨在提升大眾的安全意識，並提供實用的步驟，協助個人在面對突發狀況時做好準備並採取適當行動。」

官員表示，德國在台協會也在社群轉發，並表示「全民安全指引手冊針對不同狀況，提供大家自救與互助的方法」。

官員說，強化韌性整備是國際共識，歐盟今年也通過給予各會員國的韌性整備綱要，加速推廣「平時有準備、危機時更安全」的概念。這與台灣經驗一致，顯示世界各國都認識到各種災害應對能力的重要性；國際社會已普遍認知到，和平必須靠實力與準備來維護；台灣正在這樣正確的軌道上，透過提升全民準備度來確保安全。

官員表示，令人遺憾的是，唯有中國官媒如「今日海峽」及少數在野黨政治人物，同聲以「大撒幣」為由對此進行攻擊。對此，國防部昨日已針對「經費來源與程序」及「普發紙本的必要性」澄清。

官員說，特定人士刻意將發行「台灣全民安全指引」與戰爭做不當連結，然而中國對區域的軍事威脅持續提升，而台灣經常面臨地震、颱風等不可預測的災害風險，強化對國人生命與財產安全保障的長期且必要公共投資；呼籲國人支持政府推行「全社會防衛韌性」政策，透過充分的準備，共同建立一個更安全、更具韌性的台灣。