快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

983萬家戶將收到！台灣普發全民安全指引獲歐洲友盟肯定

中央社／ 台北19日電

國防部將普發紙本「台灣全民安全指引」，政府官員今天說，台灣終於跟上此國際趨勢，此舉也受到許多歐洲友盟國家的高度肯定，肯認台灣對提升全社會韌性的努力。

國防部昨天召開記者會表示，台灣全民安全指引（新版全民國防手冊）19日起展開家戶普發作業，透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶，預計明年1月5日前完成。

政府官員今天指出，「台灣全民安全指引」9月份新版發布以來，因內容實用且資訊完整，獲得非常正面的迴響，許多民眾積極詢問取得方式。總統已於9月份「全社會韌性委員會國際論壇」宣示，將讓家戶都能取得手冊，確保全民具備必要的防災與避難知識。此次普發，正是政府積極將政策落實，保障國人生命財產安全的重要行動。

官員表示，強化社會韌性已是國際趨勢。不只受到俄烏戰爭威脅的歐洲周邊國家如捷克、法國，皆於今年宣布將家戶普發全民安全手冊，長期受到俄羅斯威脅的北歐國家如芬蘭、瑞典、愛沙尼亞更是家家戶戶都發放一本。台灣終於跟上此國際趨勢，此舉也受到許多歐洲友盟國家的高度肯定，肯認台灣對提升全社會韌性的努力。

官員說，昨日多國駐台辦事處亦紛紛於社群媒體轉發政府將普發「台灣全民安全指引」的資訊，例如，芬蘭商務辦事處發文表示「此指引旨在提升大眾的安全意識，並提供實用的步驟，協助個人在面對突發狀況時做好準備並採取適當行動。」

官員表示，德國在台協會也在社群轉發，並表示「全民安全指引手冊針對不同狀況，提供大家自救與互助的方法」。

官員說，強化韌性整備是國際共識，歐盟今年也通過給予各會員國的韌性整備綱要，加速推廣「平時有準備、危機時更安全」的概念。這與台灣經驗一致，顯示世界各國都認識到各種災害應對能力的重要性；國際社會已普遍認知到，和平必須靠實力與準備來維護；台灣正在這樣正確的軌道上，透過提升全民準備度來確保安全。

官員表示，令人遺憾的是，唯有中國官媒如「今日海峽」及少數在野黨政治人物，同聲以「大撒幣」為由對此進行攻擊。對此，國防部昨日已針對「經費來源與程序」及「普發紙本的必要性」澄清。

官員說，特定人士刻意將發行「台灣全民安全指引」與戰爭做不當連結，然而中國對區域的軍事威脅持續提升，而台灣經常面臨地震、颱風等不可預測的災害風險，強化對國人生命與財產安全保障的長期且必要公共投資；呼籲國人支持政府推行「全社會防衛韌性」政策，透過充分的準備，共同建立一個更安全、更具韌性的台灣。

社會防衛韌性 國防部 俄烏戰爭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「全民安全指引」增賴總統署名 馬文君：不如「題詩」信賴感加倍

4千萬二備金印全民安全手冊挨批 顧立雄：紙本可避免資訊落差

規避立院備查？花4千萬印安全指引手冊 國防部：依政策指導動用二備金

港男共諜組織2現役軍人遭起訴 國防部：強烈譴責叛國行為

相關新聞

「全民安全手冊」採紙本發行防數位落差 網友打臉：那數發部還留著幹嘛？

國防部宣布推出紙本「台灣全民安全指引」，動用第二預備金，總印量1100萬本，部長顧立雄強調，印發紙本可避免資訊落差。不過...

視察ALTIUS-600M無人機訓練 顧立雄：可發揮不對稱作戰優勢

陸軍向美採購ALTIUS-600M攻擊型無人機已陸續交貨，國防部長顧立雄昨天視察陸軍無人機訓練中心，視導陸軍ALTIUS...

部隊鍋 EP245｜國軍部隊能做什麼紀念物？圖案怎麼設計才不踩雷？

國軍服裝規範日趨開放，身上配戴的紀念物也很多元。從MDFK臂章到TAIWAN ARMY，這些紀念物有什麼規範？

陸海警船入釣魚台海域 顧立雄：進入應變區我方會處置

中日緊張情勢升高，傳出共軍除了在黃海實彈射擊演習外，也派出海警船進入釣魚台海域。藍白立委質疑軍方會不會驅離接近釣魚台的中...

立委籲國防大學設文職副校長 顧立雄：3個月內研議

民進黨立委王定宇今天提案指出，國防大學應借鏡國際設置文職副校長一職，以強化學術能量。國防部長顧立雄允諾，國防大學組織架構...

海巡增派警力登艦 海委會：防大型艦因人力不足致無法出勤

因應海巡艦艇人力不足，海委會月前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦，近日向立法院查照。案中表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。