視察ALTIUS-600M無人機訓練 顧立雄：可發揮不對稱作戰優勢
陸軍向美採購ALTIUS-600M攻擊型無人機已陸續交貨，國防部長顧立雄昨天視察陸軍無人機訓練中心，視導陸軍ALTIUS-600M無人機訓練概況。顧立雄表示，烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢。
顧立雄昨天在聯參主管陪同下，視導陸軍無人機訓練中心，除聽取任務簡報；並走訪「室內飛行訓練場」、「沉浸式教室」，了解授課裝備性能諸元，以及受訓班隊課程設計與訓練模式。訓練中心官兵也演練射擊ALTIUS-600M攻擊型無人機訓練金屬彈，展現接裝成果。
顧立雄表示，ALTIUS-600M攻擊型無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能。烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但廣泛地創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢。
國防部強調，將依敵情威脅及防衛作戰需求，陸續籌獲各型無人機，同步發展訓練規範及作戰教則，以期快速建立強韌嚇阻戰力，提升國軍整體防衛作戰效益。
